Çalık, mesajında, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli ve özel günlerin başında gelmektedir. Yaşlılık, hayatın özel bir o kadar da en değerli dönemlerinden biridir. Yaşamın derinliklerine kök salan emektar çınarlarımız, tecrübeleriyle geçmiş ile geleceğe gönül ve nesil köprüsü kurmaktadırlar. Onlar sayesinde bugün geleceğimize yön veriyor, hayatımızı şekillendiriyoruz. Büyüğüne saygıda kusur eden, bilgi ve deneyimlerinden istifade etmemekte direnen toplumlar körelmeye, işlevsizleşmeye ve mental sorunlarla karşı karşıya kalmaya mahkûmdurlar. Öyle ki milletimiz dünden bugüne atasına, yaşlısına, çınarına daima sahip çıkan bir toplum olmasının yanı sıra, gelecek nesillerinin de bu bilinç ve düşünce ile idrak etmelerine vesile olmaktadır” diyerek şunları kaydetti:

YAŞLILARIMIZI BAŞ ÜSTÜNDE TUTUYORUZ

“AK Parti kurulduğu günden bu yana, yaşlılarımızı daima baş üstünde tuttuğunu, tutmaya da devam edeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sosyal devlet anlayışımızın getirdiği düstur ile birçok alanda olduğu gibi yaşlılarımıza da özel programlar oluşturarak onları ötekileştirmemeye, yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Partimizin Sosyal Politikalar Başkanlığı’nca kurulan il ve ilçe teşkilatlarımız bünyesinde görevini ifa eden Yaşlılar Koordinasyon Merkezlerimiz (YKM), 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik politikalar, stratejiler ve sorunlarına çözüm odaklı çalışmaları sayesinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir. Sağlıklı yaşlanma hedefi doğrultusunda ihtiyaç ve taleplere cevap verme misyonu ile hareket eden YKM’lerimiz, yaşlılığı bir sorun olmaktan çıkaracak projeler üzerinde çalışmaya hızla devam etmektedir. Geleceğimizin mihenk taşı, toplumun hafızası, değerli büyüklerimizin, ikinci bahar niteliğindeki bu dönemlerinde kendilerine yönelik çalışmalarımıza kararlılık ve azimle devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle elleri öpülesi, ömürlük saygıyı hakeden büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”

HABER MERKEZİ