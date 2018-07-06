Çalık’tan TSO’ya ziyaret

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ziyarette yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin hem Türkiye’de hem de Malatya’da huzurlu bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, “Türkiye’nin belki gelecek 100 yılına yön verecek bir seçim olması nedeniyle ülkemiz için önemi büyüktü. Huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmesi ve özelliklede Malatya’mızda yerleşmiş gelenek haline gelmiş huzurlu seçimlerden birini daha geride bırakmış olmamız bizleri memnun etmiştir” şeklinde konuştu.

Çalık, “Malatya’mız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği yüzde 70 destek ile büyükşehirler arasında en fazla oy veren 6. il, milletvekilleri içerisinde de yine büyükşehirler içerisinde en fazla destek sağlayan 7. il olmuştur. Ama buna rağmen seçim sonuçlarını her daim olduğu gibi biz 12. Seçim sonucunda olduğu gibi biz mutlaka muhasebesini ve müzakeresini yaparız” dedi.

YENİ HÜKÛMET SİSTEMİ

Yeni hükûmet sisteminden bahseden Çalık, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sistemin getirmiş olduğu kolaylaştırıcı, bürokratik oligarşinin ortadan kaldırıldığı, daha güvenli bir ortamda yatırımlarımızın da yapılabileceği bir Türkiye tasavvur ediyoruz. Bunun için 24 Haziran seçimleri güvenli bir ortamda yapılmış ve sonucun Malatya’mıza, Türkiye’mize ve ümmetimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kaydetti.