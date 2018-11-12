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Çalık’tan sert tepki

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, ‘Türkçe ezan’ ifadelerine sert tepki göstererek, “CHP zihniyeti ‘Türkçe ezanın okutulduğu zihniyetin’ bugün halen devamıdır” dedi.

Çalık’tan sert tepki

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, ‘Türkçe ezan’ ifadelerine sert tepki göstererek, “CHP zihniyeti ‘Türkçe ezanın okutulduğu zihniyetin’ bugün halen devamıdır” dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:02
Çalık’tan sert tepki

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, beraberinde partili yöneticileri ile birlikte Kale ilçesini ziyaret ederek, burada AK Parti İlçe Danışma Toplantısına katıldı. Çalık, partililerle yerel seçimlere yönelik istişarelerde bulundu. Toplantıda konuşan Çalık; CHP Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz’ın “Türkçe Ezan” ifadeleri ve sonrasında CHP’de yaşanılan gelişmelere sert tepki gösterdi.

Çalık, ‘Türkçe ezan zulmünün’ 1930’lu yıllarda CHP tarafından başlatıldığını belirterek, “Bu millete ‘Türkçe ezan zulmünü’ yaşatanlara bu milletin nezdinde gereken cezayı gönüllerinde vermiştir. Sonrasında, milletin adamı Adnan Menderes, 1950’de iktidara geldiğinde ilk icraatta ezanın aslına uygun olarak okunmasına vesile oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bugün Adnan Menderes’i rahmetle yad ederken, ‘Ezanı Türkçe okutanlara’ Allah onlara göre muamele etsin İnşallah” dedi.

Milletvekili Çalık, “CHP’nin bir milletvekili ‘Ezan Türkçe okunsa ne olur, azanın Türkçe karşılığını milletimiz bilmiyor, anlaşılan bir dile getirilsin’ diye televizyon programında konuşma yapıyor. Hangi fikirde isen, o zikirde kelimeler dile dökülüyor. 1930’lu ve 1941’li yıllardaki o zihniyet maalesef bugün yeniden CHP zihniyeti tarafından dile getiriliyor. Efendim, CHP Genel Başkanı, ‘Türkçe ezan’ konusunu dile getiren CHP milletvekilini ihraç ediyormuş. Siz buna inadınız mı? Niye ihraç ediyor? O söylenilenlere itirazı olsaydı, aynı şekilde konuşan bir başka CHP’liyi getirip milletvekili yapar mıydı? CHP zihniyetinin Türkiye’yi götürmek istediği yeri siz biliyorsunuz. CHP’nin 1930’daki zihniyeti neyse, bugünkü zihniyeti de aynısıdır. Eğer öyle olmasaydı, ezan konusunda çirkin ifadeler kullanan vatandaşı getirip İstanbul’dan milletvekili yapamazdı. TBMM açılırken, Gazi Mustafa Kemal, önce Hacı Bayram Camii’ne gitti, sonra TBMM’ye gelip dualarla açılış yaptı. Atatürk zihniyetine sahip olmak başka bir şey, Atatürkçülükten geçinmek başka bir şey. CHP’ninki Atatürkçülükten geçinmektir. CHP zihniyeti ‘Türkçe ezanın okutulduğu zihniyetin’ bugün halen devamıdır.” 

HABER MERKEZİ

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AK Parti Malatya Milletvekili Ve MKYK Üyesi Öznur ÇalıkTürkçe EzanAçıklama
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