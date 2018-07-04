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Çalık’tan ‘Leyla’ mesajı

Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'den (4) acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane Köyü’ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Öznur Çalık, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Çalık’tan ‘Leyla’ mesajı

Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'den (4) acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane Köyü’ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Öznur Çalık, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:58
Çalık’tan ‘Leyla’ mesajı

Ağrı’da bayram ziyaretine gittiği köyde 18 gündür haber alınamayan 3 aşındaki Leyla ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Öznur Çalık ise Ankara’da ki Eylül’ün vahşi cinayet haberini aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Ağrı’da ki Leyla kızımızla ilgili iyi ve sağlıklı haberi almayı umut ediyorduk, bekliyorduk. Bugün 19 günün sonunda Ağrı Valiliğimiz de bütün gücüyle evladımızı arama çalışması yapıyorlardı ama bugün gelen Leyla evladımızın 3 yaşındaki bir evlat dere yatağında bulunuyor maalesef çok üzüntülüyüz” dedi.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Öznur Çalık yaptığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Vakanın ne olduğu niçin olunduğu şu an itibariyle bilinmiyor. 19 gündür aranan bir evlattan bugün alınan bir acı haber hepimiz derinden yaralamıştır. Adli merciler incelemelerini yapıyorlar, kontrolünü yapıyorlar. Özellikle ailemizin başı sağ olsun. Bütün milletimizin bu konuda hassasiyet gösterdiğini ve yüreklerin herkesin dağlandığını biliyorum. Bu evladımızın canına nasıl kıydılar, nasıl o dere yatağına getirdiler bilmiyoruz ama sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir ve hukukun gereği yerine getirecektir. Özellikle seçimlerden önce Sayın Cumhurbaşkanımız talimatıyla başlatmış olduğumuz cinsel istismar önlenmesi için çıkartılması için çıkartacağımız yasal düzenlemeler bunlarla ilgili çıkartılmış cezalar ağırlaştırılmış cezalar gündemimizdeydi ve geçen söylediğim gibi ceza indirimlerinde asla indirimler olmaması gerektiğini o günde konuştuk. Bundan sonraki adli süreci takipler bu doğrultuda yapılacak ama Leyla için adli mercilerin yapacakları çalışma ve süreç hepimizin yakın takip edeceği bir süreç olacak. Ben bir kez daha başımız sağ olsun diyorum. Allahtan ailemize ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum.”

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
Öznur ÇalıkLeyla AydemirMesaj
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