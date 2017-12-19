AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca "Anadolu Dünya Dolu" düzenlenen Göç ve Uyum Sempozyumu Ankara’da bir otelde başladı.Sempozyumun açılışına AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Sosyal Politikalardan Sorulu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milltvekili Öznur Çalık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile milletvekilleri ve diğer davetliler katıldı.

BİZ GÖÇMENLERE, GÖNÜL GÖZÜYLE BAKIYORUZ

Sempozyumun açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Türkiye’miz de, dünyanın en önemli göç rotalarından biridir. Coğrafyamız ve tarihimiz, son derece büyük göç süreçlerine, tanıklık ve ev sahipliği yapmıştır. Son yıllarda, Türkiye göç hareketleri için, transit bir ülke olmak yanında, hedef ülke konumuna gelmiştir. Çünkü artan ekonomik gücümüz ve istikrarımız, bir çekim unsuru oluşturmaktadır. Öte yandan, bulunduğumuz coğrafyada yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, ülkemize yönelik göçü tetikleyen önemli bir sebeptir. Türkiye; artık göç veren değil, göç alan bir ülkedir. Bugün Türkiye’de, kendi rengi ve kimliğiyle, 191 farklı ülkeden 4,3 milyon göçmen yaşamaktadır. Günümüzde birçok ülke tarafından, göçmenin bir yük olduğu, külfet olarak değerlendirildiği görülmektedir. Ancak; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, siz Sayın Başbakanımızın yakın takibiyle, yürütmüş olduğumuz politikaların ve halkımızın gösterdiği hassasiyetin, Uluslararası Göç Hukukunun ötesinde, vicdanlarda yer bulduğu, tüm dünya tarafından kabul edilmektedir. Biz göç sahasında yaptığımız işleri; İstatistiklerle, kanunlarla, uluslararası hukukla ilgili olmasının ötesinde, medeniyetimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği olarak görüyoruz. Biz göçmenlere, gönül gözüyle bakıyoruz” ifadelerini kaydetti.

TARİHİ BİR SORUMLULUĞUMUZDUR

Çalık, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim için göç, korkulması değil, yönetilmesi gereken bir süreçtir. Çünkü göç olgusu, başlı başına, iyi yâda kötü bir olay değildir. Kötü yönetilirse krize, iyi yönetilirse, bir fırsata dönüştürülebilir. Biz, AK Parti hükümetlerimiz ile bu bakış açısıyla hareket ettik. Göçü yönetmek için birçok kurumlar kurduk ve düzenlemeler yaptık. Biz, göçe ve göçmenlere, yalnızca kriminal lensle değil, sadece güvenlik konseptiyle değil, sosyal politika gözüyle de baktık. Biz göçmenlere, kültürümüzün, medeniyetimizin, inancımızın değerleriyle bakıyoruz. Bu yüzden, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Başbakanımızın öncülüğünde, açık kapı politikamız ile öncelikle yuvasını, vatanını terk etmek zorunda kalan insanların, tamamına kucak açtık, insanlığa örnek olduk. Bu bizim, insani ve İslami olduğu kadar, tarihi bir sorumluluğumuzdur.

Mazlumlara, mağdurlara, nasıl sırtımızı dönebilirdik ki. Bizler, uğruna ağıtlar yaktığımız Yemen’e, nasıl sırtımızı dönebiliriz ki? Bizler, adına türküler yaktığımız Kerkük’e, nasıl bigane kalabiliriz ki? Zamanında, Osmanlı’ya destek için para toplayan, Arakan’lı kardeşlerimize, nasıl ‘ne haliniz varsa görün.’ deriz? Bizler sevdamız olan, özdeyişlerimize yer etmiş Halep’in çığlığına, nasıl sağır kalabiliriz ki? Bizler, Selahattin Eyyübi’nin mirası, Sultan Abdülhamit’in tapusu, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’ü, nasıl sahipsiz bırakabiliriz ki? Nitekim de bırakmadık. İslam İşbirliği Teşkilatını olağanüstü toplayarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 57 İslam ülkesini seferber ederek, Kudüs’ü; Filistin’in tarihi, hukuki ve ebedi Başkenti ilan eden de biz olduk. İnşallah hep beraber, Özgür Filistin’in başkenti Kudüs’te, bir araya geleceğimiz günler de gelecek.”

HABER MERKEZİ