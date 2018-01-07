Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Kongresi'ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti İl Kadın Kolları başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile partililer ve delegeler katıldılar.

MALATYA’DA GÜÇLÜ BİR SONUÇ ELDE EDECEĞİZ

Kadın siyasetçilerin önemine dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Kadın kardeşlerim, 2019’da yapılacak olan yerel ve genel seçimde yine partinin en ağır yükünü çekecekler. Yapacağımız çalışmalarda kadın kardeşlerimiz önemli görevler üstlenecekler.2019 seçimlerinde sahalara çıkmak için kongrelerimizi yaptık. Seçimlere daha güçlü bir şekilde girerek, her zaman olduğu gibi Malatya’da güçlü bir sonuç elde edeceğiz” diye konuştu.

DEVASA HİZMETLER YAPTIK

AK Parti’de kadınların önemli görevler yaptığını belirten Milletvekili Mustafa Şahin ise, “Biz dününü bilmeden, geleceğini bilemez düsturu ile hareket eden bir hareketin öncüleri olarak sizlerle beraberiz. Şeyh Edebali’nin söylemiş olduğu, ‘Dünü mutlaka iyi bileceğiz, yarını da ona göre inşa ve imar edeceğiz.’ Gerçekten devasa hizmetler yaptık, devrim niteliğinde değişim ve dönüşümlere imza atmak sizlerin desteği ile bizlere nasip oldu” sözlerini kaydetti.

2019’DA SANDIKTAN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

2019 seçimleri için iddialı mesajları veren ak parti genel başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "İşte o zaman hedeflerimiz için ilk adımlarımızı atmış olacağız. 2017 yılı çok önemli bir yıldı. 100 yıllık hükümet sisteminde bir değişiklik yaptık. Bu değişiklikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine adım attık. Şimdi 2019'da bunun en önemli virajını alacağız. Allah nasip ederse 2019'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ve ülkemin, partimin, dünyanın, küresel lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçeceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.

Çalık; ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını ve İsrail'in uyguladığı şiddetin geçen yıla damga vurduğunu söyleyerek, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün tehlikede olduğunu belirtti.

Bu durum karşısında, ilk sesin mazlumun yanında zalimin karşısında duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çıktığını kaydeden Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) toplantıya çağırdı. Tam 57 ülkeyi İstanbul'da bir araya getirdi. Burada alınan kararı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Konuyu önce güvenlik konseyine daha sonra genel kurula taşıdı. Kendini dünyanın jandarması sanan Amerika, liderimizin önderliğinde Birleşmiş Milletler'den 128 ülkeden tokat gibi bir cevap geldi, 'Haddini bileceksin Amerika' denildi. Birleşmiş Milletler'den alınan karar 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünün en önemli tezahürüdür" diye konuştu. Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıldır birçok hizmeti ülkeye getirdiğini belirtti.

HABER MERKEZİ