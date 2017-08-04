04 Ağustos 2017 Cuma

Çalık’tan esnafa “davet” ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Malatya’ya yapacağı programa davet için esnafları ziyaret etti.

04 Ağustos 2017 Cuma 11:40
Çalık’tan esnafa “davet” ziyareti

  Çalık, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Kışla Caddesi üzerindeki esnafları tek tek ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos Cumartesi günü Malatya’da saat 17.00’de Büyükşehir Belediyesi’nin yanında yapacağı programa davette bulundu.

Aynı zamanda caddeden geçen vatandaşları da durdurarak sohbet edip, davette bulunan Çalık, esnafların ilgisiyle karşılaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 17. KEZ GELİYOR
 Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Çalık, “Malatya Cumhurbaşkanımı çok özlemiş, sivil toplum kuruluşlarımıza, esnaflarımıza gidiyoruz. Herkes ‘Reis geliyor’ diyerek ayağa kalkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 17. kez Malatya’ya gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızı 16’cı gelişinde karşıladığımız gibi, 17’kez gelişinde de güçlü bir şekilde karşılayacağız ve Malatya olarak güçlü desteğimizi vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya, Malatyalılarında Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir sevgisi ve muhabbeti var. Hasretimiz bitecek. Ziyaret ettiğimiz esnaflarımız ve vatandaşlarımız, ‘Reis geliyor, bizde geliyoruz’ diyorlar.  Malatyalılar güçlü bir şeklinde milletin adamını kucaklayacak ve karşılayacaktır” şeklinde konuştu.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya programı çalışmaları kapsamında AK Parti il Yönetimi, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe yönetimleriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Çalık, Battalgazi ve Yeşilyurt mahalle başkanları ve Kadın Kolları'nın mahalle başkanları ile toplantılar yaptı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 03 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya