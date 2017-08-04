Çalık, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Kışla Caddesi üzerindeki esnafları tek tek ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos Cumartesi günü Malatya’da saat 17.00’de Büyükşehir Belediyesi’nin yanında yapacağı programa davette bulundu.

Aynı zamanda caddeden geçen vatandaşları da durdurarak sohbet edip, davette bulunan Çalık, esnafların ilgisiyle karşılaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 17. KEZ GELİYOR

Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Çalık, “Malatya Cumhurbaşkanımı çok özlemiş, sivil toplum kuruluşlarımıza, esnaflarımıza gidiyoruz. Herkes ‘Reis geliyor’ diyerek ayağa kalkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 17. kez Malatya’ya gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızı 16’cı gelişinde karşıladığımız gibi, 17’kez gelişinde de güçlü bir şekilde karşılayacağız ve Malatya olarak güçlü desteğimizi vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya, Malatyalılarında Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir sevgisi ve muhabbeti var. Hasretimiz bitecek. Ziyaret ettiğimiz esnaflarımız ve vatandaşlarımız, ‘Reis geliyor, bizde geliyoruz’ diyorlar. Malatyalılar güçlü bir şeklinde milletin adamını kucaklayacak ve karşılayacaktır” şeklinde konuştu.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya programı çalışmaları kapsamında AK Parti il Yönetimi, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe yönetimleriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Çalık, Battalgazi ve Yeşilyurt mahalle başkanları ve Kadın Kolları'nın mahalle başkanları ile toplantılar yaptı.

HABER MERKEZİ