Ulusumuzun şeref simgesi olan şanlı Türk bayrağının Malatya’nın her köşesinde dalgalanması düşüncesi ile yola çıkan Çalık, Malatya’ya gönderdiği 73 adet Türk Bayrağının bütün kurumlara dağıtılmasını istedi. Malatya’daki resmi kurumlara Mahmut Çalık’ın selamı ile ulaştırılan her bayrak büyük bir gururla teslim alındı.

Çalık, Malatya’ya gönderdiği Türk Bayrakları ile ilgili yaptığı açıklamada; “Kırmızı rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağı ulusumuz için en kutsal en şerefli değerlerin başında gelir. Bayrak bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği dönemlerde bayrağımıza ve bağımsızlığımıza her zaman olduğu gibi bugün de sahip çıkmamız gerekiyor. Biz, Türk milleti öyle bir milletiz ki, bayrağımızı her zaman başımızın üstünde taşırız, acımızı da sevincimizi de gururumuzu da bayrağımızla taçlandırırız. Bu ülkenin gençlerinden tek bir isteğim var. Uğruna nice kanlar dökülen, çok ağır bedeller ödenerek kazanılan zaferlerin sembolü olan Türk Bayrağımızı her zaman her yerde büyük bir gurur ve şerefle dalgalandırmamız gerekiyor. Bir Türk vatandaşı için bayrağı canından daha değerlidir. Ona uzanan ellerin kırılacağını ve bayrağın asla inmeyeceğini aklınızdan hiçbir zaman çıkarmamanız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ