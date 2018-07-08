Çalık,milletvekilliği kaydını yaptırdı

BU SİSTEM İLE BİRLİKTE...

Burada bir konuşma yapan Çalık, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Milletvekilliği için kaydımızı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şimdi çok daha hızlı ve etkili bir yönetim sistemi ile Türkiye’yi daha da şahlandıracağız. Yeni dönemin milletimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını dilerim. “Bürokratik oligarşinin ortadan kaldırıldığı, daha güvenli bir ortamda yatırımlarımızın da yapılabileceği bir Türkiye tasavvur ediyoruz. Malatya’mıza ve ülkemize bu sistem ile birlikte yapacağımız hizmetler daha da hızlanacaktır” dedi.

Kaydını yaptırdıktan sonra Çalık, basın mensupları ve meclis çalışanlarına, Malatya’dan getirdiği kayısıları ikram etti.