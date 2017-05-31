Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün parti MYK’sını belirlemek için MKYK toplantısına başkanlık yaptı. AK Parti Genel Merkezinde yapılaN MKYK toplantısından 1.5 saat önce partisi genel merkezine gelen Erdoğan, 3. Olağanüstü Büyük Kongre’de genel başkan olduktan sonra ilk kez partili cumhurbaşkanı olarak partisinin MKYK’sına başkanlık yaptı. Başbakan Binali Yıldırım ise MKYK’ya ilk kez genel başkan vekili olarak katıldı.
YENİ PARTİ SÖZCÜSÜ AÇIKLADI
Erdoğan’ın A takımında bulunacak isimler toplantı sonrasında açıklandı. Yeni Parti Sözcülüğü görevine getirilen Mahir Ünal yeni MYK'yı şöyle açıkladı:
AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım
Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş
Seçim işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık
Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Genel Başkan Yardımcısıapple-converted-space"> Fatih Şahin
İnsan haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı
Mali ve İdari İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat DEmiröz
Çevre Şehir ve kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
Genel Sekreter Abdülhamit Gül
Parti Sözcüsü Mahir Ünal...
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