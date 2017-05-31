Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün parti MYK’sını belirlemek için MKYK toplantısına başkanlık yaptı. AK Parti Genel Merkezinde yapılaN MKYK toplantısından 1.5 saat önce partisi genel merkezine gelen Erdoğan, 3. Olağanüstü Büyük Kongre’de genel başkan olduktan sonra ilk kez partili cumhurbaşkanı olarak partisinin MKYK’sına başkanlık yaptı. Başbakan Binali Yıldırım ise MKYK’ya ilk kez genel başkan vekili olarak katıldı.

YENİ PARTİ SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

Erdoğan’ın A takımında bulunacak isimler toplantı sonrasında açıklandı. Yeni Parti Sözcülüğü görevine getirilen Mahir Ünal yeni MYK'yı şöyle açıkladı:

AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş

Seçim işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık

Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Genel Başkan Yardımcısıapple-converted-space"> Fatih Şahin

İnsan haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı

Mali ve İdari İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat DEmiröz

Çevre Şehir ve kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Genel Sekreter Abdülhamit Gül

Parti Sözcüsü Mahir Ünal...













TÜRKAN YILDIZ