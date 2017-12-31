Çalık, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkan Yardımcılarıyla birlikte ilk olarak Turgut Özal Mahallesindeki bin 790 metrekare alanda hizmete girecek olan ‘Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşısı’ inşaatında incelemelerde bulundu.

Projenin detayları üzerine bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşları ortak platformda buluşturmayı amaçlayan ‘Emanet Çarşı’ ile tarımsal üretimi desteklemek, tüketicilerin de çiftçilerin ürünlerinden faydalanmalarını sağlayacaklarıni söyledi.

Polat ayrıca Semt Konağı şeklinde tasarımı yapılan binada el emeği göz nuru eserlerin yapılacağı, sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerinin de verileceğini belirtti.

Zaviye Mahallesindeki ara sokaklarda Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledikten sonra, personeller ve vatandaşlara tatlı ikramında bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ardından Yeşilyurt Belediyesinin yeni Hizmet Binasında incelemelerde bulundu.

Yeni hizmet binasında vatandaşlara sunulan hizmetler ve çalışma alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2014 yılından bugüne kadar ilçe genelinde gerçekleşen yatırımlar, tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerin yanı sıra Belediye iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat ve İŞGEM bünyesinde gerçekleşen yatırımlar hakkında geniş detaylı sunum yaptı.

Göreve geldikleri 2014 yılı Mart ayından bugüne kadar görevlerini aşk ve sevdayla yerine getirmenin onurunu yaşadıklarını ifade eden Polat, “ Yeni Belediye Binası bizim acil eylem planımızda yoktu. MAŞTİ karşısındaki binamıza İmar, Emlak ve Zabıta’yı buraya taşıyınca yeni bir bina yapmamıza gerek kalmadı diye düşünürken, MASKİ buradan ayrılınca bütçemizi de göz ederek daha geniş kapsamlı bir Belediye Binası yapmayı ileri ki bir döneme erteleyerek, burayı yenileyerek halkımızın hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burayı Büyükşehir’den alırken kendilerinde Yakınca’da ki binamızı devir ettik, takas yoluyla hizmet binası sorunumuzu halletmiş olduk.Önceliğimiz yeni belediye hizmet binasından öte yatırımlarımızı ve hizmetlerimizin daha fazla milletimize ulaştırmak istedik.7/24 mesai mefhumu taşımadan, yorgunluk nedir bilmeden bu milletin hizmetindeyiz. Çünkü bu görevleri kimse zorla getirilmiyor, seçilenler gönüllü olarak bu makamlara geliyorlar. 30 Mart 2014 yılından bugüne kadar bu aziz millete aşkla, sevgiyle hizmet etmek için tüm çalışanlarımızla birlikte yoğun bir mücadele verdik. 3,5 yıllık görev dönemimiz içerisinde hemşehrilerimizle el ele vererek güzel ilçemizi büyütmek, geliştirmek ve gelecek nesillere en güzel şekilde emanet etmek adına gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya halen devam etmekteyiz. İlçe sakinlerine yaşanabilir, huzurlu ve güvenli yaşam olanakları sunmak adına bugüne kadar çok önemli hizmetlerimizi halkımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz; Yeşilyurt’u öncelikle bölgede ardından Türkiye’de örnek alınacak ilçe hüviyetine ulaştırmaktır, bu hedefe ulaşmak içinde ciddi mesafeler aldık” dedi.

İlçenin en ücra noktasında Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinin görülebileceğini vurgulayan Polat, Yeşilyurt’un gündelik sorunlarını kalıcı çözümlerle gidermeye çalışırken, bir taraftan da Beylerderesi Şehir Parkı, Bostanbaşı Kanal Projesi, Gedik Kent Park, Gedik Müze ve Kültür Evi, Yeşilyurt Kültür Sarayı, Emanet Çarşısı- Doğal Ürünler Pazarı, Muhtar Evleri, Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri ve Güngörmüşler Konağı projelerimiz başta olmak üzere hali hazırda üzerinde çalıştığımız diğer yatırımlarımızla geleceğe yönelik ciddi bir atılım içerisindeyiz. İlçemizi hem fiziki yönden hem de kültürel, sosyal, sanatsal, eğitim ve sportif yönden büyütmeye çaba sarf ediyoruz. İlçemizin muhtelif bölgelerinde sosyal yaşam seviyesini yükseltecek, farklı tasarımı ve mimari yapıları ile dikkatleri üzerine çeken sosyal yaşam alanlarını çoğalttık, 2017 yılı sonu itibariyle 94 yeni parkımızı hizmete sunduk. 10 Dönüm alan üzerinde yapımı tamamlanan Engelsiz Parkımızı tamamladık. Görme Engelliler Spor Kulübü, Otizm ve Down Sendromlular Derneğine bina tahsisi yaptık. ‘ Baştacı’, ‘Hayat Seninle Güzel’, ‘ Yeşilyurt Gurbet Değil’, ‘Emanet Ekmek’, ‘Bir Yastıkta’ projelerimizle vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam ettik. Ramazan ve Muharrem aylarında hemşehrilerimizle aynı sofra etrafında bir araya gelerek, birlikte yaşama kültürümüzün canlı ve diri kalmasını sağladık. Kültürel belediyecilikte ise, bu yıl dördüncüsüne destek verdiğimiz‘ Yeşilyurt Kitap Yurdu’ projemiz ile 110 yazarımız ve 110 bin kitabı öğrencilerimizle ulaştırmış olacağız. Ulusal ve uluslararası paneller ve konferanslara ev sahipliği yaptık. Yeşilyurt Kent Konseyi ile Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde eğitim ve sanatsal hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Öğrencilerle bir araya gelmemizi sağlayan ‘Gelecek Gençlerin’ projesiyle, ilçemizdeki okullarda gençlerle buluşmaya devam ediyoruz. Eğitime verdiğimiz önemi ve desteği sürekli artırmaktayız. Alt yapısı tamamlanmış bütün mahalle ve sokaklarımızın prestij seviyesini yükseltip kent estetiğine uygun hale getiriyoruz. Araç ve yaya trafiğini rahatlatmak, ulaşım ağını daha güçlü hale getirmek için sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, imar yollarını açma, kaldırım yenileme, kilit parke taşı döşeme, çevre düzenleme hizmetlerinde hedeflerimizin sürekli üzerine çıktık. 2018 ve sonraki yıllar için uygulamayı planladığımız projelerimizi hayata geçirmek için büyük bir heyecan ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da, Yeşilyurt’un nitelik anlamında büyüdüğünü ifade ederek, “Genel Başkan Yardımcımızla birlikte Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarını inceledik ve yeni belediye binasını ziyaret ettik. Turgut Özal Mahallesinde yapımı süren ‘Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşısı’ projesi çok doğru bir yatırımdır. Farklı hizmet alanlarında ihtiyaçlara cevap verecek şekilde projesi çizilen bu yatırım kentimizin gelişimi için önemlidir. Kültürel ve sosyal belediyecilikte Yeşilyurt Belediyesinin çok güzel hizmetleri var. İdari binamızda çok cuzi bir yatırımla Yeşilyurt İlçemize kazandırıldı, ilçemize yakışıyor. Hem yer olarak hem de içindeki hizmet alanlarıyla uzun yıllar halkımıza hizmet edecek bir yapıya kavuşturuldu. Kaynakların verimli kullanılması adına çok doğru bir yatırım” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, ilçenin çehresini değiştiren yatırımlar ve hizmetler nedeniyle Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve ekibine teşekkürlerini sundu.

Yeni Hizmet Binasının ‘ hayırlı’ olmasını temenni eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Yeşilyurt Belediyesinin ilçedeki yatırımlarını yerinde inceledik, yeni hizmet binasını ziyaret ettik. Yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik anlayışı tüm dünyada son dönemlerde çok büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde AK Parti ile birlikte sosyal belediyecilik hizmetleri inşa edilmeye başlandı.1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte sosyal belediyeciliğin, 2002 yılında da AK Partinin iktidara gelmesiyle birlikte sosyal devlet anlayışının nasıl ve ne demek olduğunu hem tüm Türkiye’ye hem de tüm dünyaya göstermiş olduk. Yerelde de sosyal belediyecilik anlayışının güçlenerek devam etmesi bizim adımıza önemlidir. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu yatırımları inceledik, devam eden ve planlanan projelere ilişkin hazırlanan sunumu izledik. İnşaatı başlayan ‘Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşısı’ projesinde çok güzel hayır hizmetleri sunulacak, her yönüyle anlamlı ve kıymetli bir yatırımdır. Yaşlılarımızın ev ve kişisel bakımlarının yapıldığı ‘ Baştacı projesi başta olmak üzere, yeni doğan bebeklerimiz dünyaya gözlerini açtığı anda ‘ Hayat Seninle Güzel’ projesiyle karşılanması ve buna benzer sosyal sorumluluk faaliyetleri önemlidir. Yaşlılarımıza gereken saygıyı göstermek çocuklarımıza sevgilerimizi sunmak, kadın ve gençlerimizle özel olarak ilgilenmek sosyal belediyeciliğin önemli göstergeleri arasındadır. Cumhurbaşkanımızın ödüle layık gördüğü ‘Keşke’ projesi sosyal belediyecilik hizmetlerinde Türkiye’de bütün belediyelere örnek teşkil etmiştir. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla verilen bu ödülden dolayı bir kez daha Başkanımızı tebrik ediyorum. Keşke bütün belediyeler bu ödülleri alabilseler” diye konuştu.

Bilgilendirme toplantısından sonra Yeşilyurt İlçesindeki hizmetleri incelemeye devam eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkan Yardımcıları, inşaatı devam eden Beylerderesi Şehir Parkının yanı sıra, Gedik Kent Park, Gedik Kültür Evi ve Müze ve Kadın Yaşam Merkezini ziyaret etti. Belediye Başkanı Polat, Yeşilyurt’un çehresini değiştiren, ilçenin doğası ve kültürel yapısına uygun olarak tasarımı yapılan tüm projelerin süreciyle ilgili bilgiler aktardı.

İHA