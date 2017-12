AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, dün MASKİ Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret etti. Beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan’ın bulunduğu ziyarette MASKİ Hizmet Binasını gezerek personellerle sohbet eden Genel Başkan Yardımcısı Çalık, müdürlük ve hizmetlerle ilgili MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir’den bilgiler aldı. Konuşmalara geçilmeden önce 185’i arayan Çalık, su arıza ihbarında bulunarak personellerin vatandaşlara nasıl hizmet ettiğini yerinde gördü.

Ziyarette ilk konuşmayı MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir yaptı. Dr. Özdemir, Malatya'nın genelinde çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak, hemen hemen tüm ilçelerde alt yapı çalışmalarının bitirilmek üzere olduklarını söyledi.

ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA YAPIYOR

Çalışmaların belirli bir seviyeye geldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Bugün MASKİ’nin yapmış olduğu hem idari yapılanma konusunda hem de sahadaki yapılan çalışmalar konusunda hem sistem konusunda, hem de kurumsallaşmaya yönelik MASKİ’nin gelmiş olduğunu nokta konusunda genel müdürümüz bilgi sundular. Bunları paylaşmış olduk. MASKİ gerçekten önemli bir çalışma yapıyor. Hem idare binasını tamamladı hem de son derece gelişmiş bir laboratuvara sahip oldu. Şu an Malatya merkez suyunun Kaptajtan, kaynaktan çıkış ile en son noktaya kadar her bölgesine tamamen belli konularda planlamaları projeleri yapıldı. Bunun 83 farklı lot da yaklaşık 25 lotun bölgenin, bunun içerisinde her bir lot 3 mahalleyi kapsıyor. Dolayısıyla çalışmalarınız belli bir seviyeye geldi” şeklinde konuştu.

HİZMET GÖTÜRMENİZ GEREKİYOR

Sözlerine teşekkürler başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Sözlerime teşekkürle başlamanın en önemli sebebi bir sağlıkçı olarak yıllara mahsus Malatya’nın yer altındaki su borularının halini görmemden dolayıdır. Maalesef sağlıksız altyapı hizmetlerinin olduğu bir Türkiye'den artık yerel yönetimlerin ne demek olduğuna dönen bir Türkiye olduğuna geçmiş vaziyetteyiz. Özellikle altyapı hizmetleri görünmeyen hizmetlerdir. Üstüne üstlük hizmetin götürüldüğü alanda rahatsızlık yaratan bir hizmettir. Yer altında çalışmak zorundasınız yer altında çalışırken de çevreye en az rahatsız edeceğiniz şartlarla hizmet götürmeniz gerekiyor” dedi.

ŞİKÂYETLER, SIKINTILARI GELİYORDU

MASKİ’nin yaptığı çalışmaları dikkatle dinlediğini ifade eden Milletvekili Çalık, “İçme suyu yaklaşık 2 bin 200 kilometre brife edildiğimiz andan itibaren ben hayretle MASKİ’nin yaptığını dikkatle dinledim. MASKİ’ye kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı nezdinde bütün ekibine hassaten teşekkür ederim. 2 bin 200 kilometre altyapı daha içme suyu için boru döşenmiş. Buradan İstanbul'a gidiyorsunuz İstanbul'dan geri geliyorsunuz. 2 bin 200 kilometre, İstanbul bin kilometre ise, ondan daha fazla altyapıda boru döşemesi, içme suyunun kanalları değiştirilmiş vaziyette. Tabii ki bunlar yapılırken, yollar eşilir iken sıkıntılar ve problemler yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın çok ciddi manada bize MASKİ ile alakalı şikâyetler, sıkıntıları geliyordu. Bugün dinlediğim ve gördüğün fotoğraf tamamen sıkıntılardan bertaraf edilmiş Malatya’nın içme suyunun sağlıklı hale geldiği ve getirildiği bir tabloyu gördüm” şeklinde konuştu.

HIZLI BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMİŞ VAZİYETTE

Mekanların mühendis titizliğiyle tek tek işlendiğini belirten Milletvekili Çalık, “ Yukarıya doğru çıktığımızda altyapıdaki bütün mekânlar mühendis titizliğiyle tek tek işlenmiş. En önemlisi aynen sağlık sistemindeki gibi nerede rahatsızlık varsa o rahatsızlığı anında görebilir bir sistem geliştirilmiş. Su kaynağından evdeki musluğa kadar alan direkt takip ediliyor. Hem bilgisayar ortamında buradaki gözlerde tam bir ne şekilde görülüyor. Arıza neredeyse, kanalda ise muslukta ise, ya da kaynakta ise, gövdede ise, bütün hepsi anında tespit ediliyor. Ve hızlı bir şekilde. Şimdi 185 aradık ne kadar sürede cevap veriyorlar, ne kadar sürede ulaşıyorlar, hepsini izleme fırsatına sahip olduk. Suyun hastanesi dememin en önemli sebebi Analitik laboratuarını ile birlikte sorunu tespiti ve arkasından da hemen sorunun olduğu yerin tedavisi için hızlı bir sistem geliştirilmiş vaziyettedir” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTE

Milletvekili Çalık, yapılan altyapı yatırımlarıyla Malatya’nın 50 yılını garantiye aldıklarını söyleyerek, “Bu vesileyle suyun hayat olduğunu ve yaşam olduğunu bildiğimiz bir noktada suya gösterilen altyapıya gösterilen ve bunun için de tam 330 milyon TL. 330 milyon TL’yi bu altyapıya yatırmak yerine üst yapıya en az 30 tane fiziki görüntü sağlayacak bina inşa ederdik. Ama 330 milyonu altyapıya içme suyuna yatırarak Malatya’nın 50 yıllık geleceğini garanti altına almış oldular. Bu vesileyle hassaten teşekkür ediyorum Ayrıca Kaptaj bölgesinin Devlet Su İşleri tarafından belediyeye devri'nin alınması çok önemli bir başarıdır. İkincisi yeni bir içme suyunun havzasının Malatya’ya tahsisi ve tavsiyesiyle de ilgili olarak çalışmalarına devam etmektedir” şeklinde konuştu.

















