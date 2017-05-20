20 Mayıs 2017 Cumartesi

Çalık, kongre salonunu inceledi

AK Parti’nin 3’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kongrenin yapılacağı salonda hazırlık çalışmalarını denetledi.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 11:39
Çalık, kongre salonunu inceledi

  AK Parti, 3’üncü Büyük Kongresi Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak. Pazar günü saat 10.00’da başlayacak kongre öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Spor salonunda incelemeler yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, hazırlıkları sosyal medya aracılığı ile vatandaşlarla paylaştı. Milletvekili Çalık, “Pazar günü yapılacak olan 3’üncü Olağanüstü Büyük Kongremizin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Liderimizi heyecanla bekliyoruz” cümlelerini paylaştı.

“MİLLETE EFENDİLİK İÇİN DEĞİL, MİLLETE HİZMET İÇİN VARIZ”
  Milletvekili Çalık, beraberindeki partililerle birlikte son direktifleri çalışanlara verirken, salondaki "Millete efendilik için değil, millete hizmet için varız" yazılı afiş ise dikkatlerden kaçmadı. Denetleme anlarını sosyal medyadan paylaşan Çalık, toplu fotoğraf çekimini de yayınladı. 


TAHİR ÖZÇELİK
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