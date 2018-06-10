Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589

Çalık: "Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşamaktayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Çalık, "Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşamaktayız" dedi.

Çalık: "Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşamaktayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Çalık, "Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşamaktayız" dedi.

10 Haziran 2018 Pazar 11:49
Çalık: "Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşamaktayız"

Çalık mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşırken, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşamaktayız. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olması hasebiyle şerefli kılınan, feyizlerin ve bereketlerin yeryüzüne yağdığı bu mübarek gecenin hepimizin gönül dünyalarımızı nurlandırarak vicdanlarımızı aydınlatmasını, bizlere huzur ve bereket getirmesini, el açılıp âmin denilerek dilimizden dökülen duaların Cenab-ı Hak katında müstecap olmasını temenni ediyorum.

Kadir gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı hürmetine başta Filistin’de olmak üzere İslam coğrafyalarında dökülen Müslüman kanlarının bu gece hürmetine son bulmasını; barışın, kardeşliğin ve huzurun tüm dünyaya egemen olmasını istiyor, bütün din kardeşlerimizin bayrama huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini diliyorum. Bu düşüncelerle Kadir Gecesi'nin hemşerilerime, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”    

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiMalatyaÖznur ÇalıkKadir GecesiMesaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazıhan ve Kuluncak'ta iftar programları düzenlendi
Yazıhan ve Kuluncak'ta iftar programları düzenlendi
Akın'dan Polat'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Akın'dan Polat'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Kaban'dan Kadir Gecesi mesajı...
Kaban'dan Kadir Gecesi mesajı...

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim