Çalık: "Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşamaktayız"

Çalık mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşırken, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşamaktayız. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olması hasebiyle şerefli kılınan, feyizlerin ve bereketlerin yeryüzüne yağdığı bu mübarek gecenin hepimizin gönül dünyalarımızı nurlandırarak vicdanlarımızı aydınlatmasını, bizlere huzur ve bereket getirmesini, el açılıp âmin denilerek dilimizden dökülen duaların Cenab-ı Hak katında müstecap olmasını temenni ediyorum.

Kadir gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı hürmetine başta Filistin’de olmak üzere İslam coğrafyalarında dökülen Müslüman kanlarının bu gece hürmetine son bulmasını; barışın, kardeşliğin ve huzurun tüm dünyaya egemen olmasını istiyor, bütün din kardeşlerimizin bayrama huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini diliyorum. Bu düşüncelerle Kadir Gecesi'nin hemşerilerime, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

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