Tekel Depoları’nın özelleştirilmesi konusunda endişelenen yaklaşık 6 işletme ve 900 işçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın araya girmesiyle rahat bir nefes aldı. Toplan 6 işletmenin kira sözleşmeleri devam edecek mi yoksa özelleştirme yapılacak mı diye her yıl tartışma konusu olan Tekel Depoları’nın sözleşmesiyle ilgili işveren ve çalışanlara müjde veren Milletvekili Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’yla birlikte dün Tekel Depoları’nda çalışan ve işveren vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada ilk konuşmayı bir işletme sahibi Bekir Sar yaptı. 2010 yılında buraların Vali Ulvi Saran tarafından istihdam amaçlı tahsis edildiğini ifade eden Sar, 2013 yılından beri kendilerinin burada hizmet ettiklerini söyledi.

TEBLİGATLARIMIZI BEKLEDİK

Sar, “Yaklaşık 850-900 kişiye yakın personelimiz var. Ve bir türlü buranın kira muhataplarını bulamadık. Kimlerle muhatap olacağımızı bilemedik. Bu süreçte her gün iş yerlerimizi boşaltmamız için tebligatlarımızı bekledik. Ama Sayın Öznur Hanımla görüşerek Ankara’da Özelleştirme Başkanlığına gittik. Ahmet Bey bizi karşıladı. Ve böylelikle önümüzü görmeye başladık. İnşallah bu süreçten sonra yatırımlarımızı hızlandıracağız. Buradaki personel sayımızı artırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

BİRTAKIM GELİŞMELER OLDU

Tüm iş veren ve çalışanların gelecek Kurban Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Her şeyin ötesinde istihdam çok önemli. Buranın istihdamına yönelik birtakım gelişmeler oldu. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Öznur Çalık da bunları sizlerle paylaşmak istediler ve birlikte bugün buradayız. Malatya’mızın kalkınması ekonomisinin büyümesi anlamında bizler de yerel yönetim olarak milletimizle birlikte yerel hizmet yapmaya gayret ediyoruz. Bir yandan şehrimizi geliştirirken esas ilimizin gelişmesine katkı sağlayacak ekonomik büyüklüğü yakalamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, Tekel Depoları’nın 2010 yılında özelleştirilmesinin gündeme geldiğini kaydetti.

BU MEKÂN 3 KAT ARTARAK 900 KİŞİYE ULAŞTI

Süreci anlatan Milletvekili Çalık, şunları ifade etti:

“Bu gündeme geldiğinde de Ulvi Saran Valimiz tarafından ve İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Sayın Sami Er’le beraber yaptığımız görüşmelerde Tekel depolarının şirketlere, işverenlere kiralanarak, Organize Sanayi Bölgesi'nin özellikle alt yapısını oluşturmak üzere burada istihdam sağlanması üzerine bir anlaşmaya vardık. ‘Burada istihdam sağlayalım’ dedik. 2010 yılından sonra Tekel Depoları’na işletmecilerimiz geldi ve işletmelerini kurdu. 5 sene önce 300 kişi ile başlayan kurulan bu mekân 3 kat artarak 900 kişiye ulaştı. Buradaki işletmecilerimiz, Tekel Depoları’nın özelleştirmeden kiraya verilerek hayatlarını idame ettirmeye devam ediyorlardı. Kira sözleşmeleri devam edecek mi yoksa özelleştirme yapılacak mı diye hemen hemen her sene bir sorun yaşanıyordu. Bu sene sorun yaşanmadan kira sözleşmeleri yapılmadan İl Yönetim Kurulu Üyemiz Necmettin kardeşimin önderliğinde, İl Başkanımız Hakan Kahtalı’nın desteğiyle buradaki işletme sahibi arkadaşlarımız bizimle temasa geçti. ‘Süreci görmek istiyoruz, burayı yeniden kiralamamız gerekiyor, 900 tane insanımıza iş kapısı sağlıyoruz bu insanlarımızı işsiz bırakamayız’ dediler. Bunun üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüştük, teşekkür ediyorum. Naci Bakanımdan şunu istedik: Eğer Tekel Depoları özelleşecek olursa öncelikle özelleşme yani satışı mümkün ise buradaki işletmelerimizin satışlarının yapılmasını istedik. Buradaki işletmelerimizin satışı eğer gerçekleşir ise çalışan kardeşlerimizde çalışmaya devam eder dedik. 900 tane kardeşimiz burada iş imkânı bulmuş vaziyette.”

KAPATILMAMASI GEREKİYORDU

Çalık, “Şu anda satış istemeye alakalı herhangi bir şey gündemde değil. O gün olduğunda yasal düzenlemeler yapılarak kolaylıklar sağlayın diye Sayın Bakanımız ile görüştük. Naci Bakanım ‘elimizden ne gelirse bu konuda gayret çaba sarf ederiz’ dedi. Ama en önemlisi özellikle buradaki kira sözleşmelerinin yapılması bizim için çok önemliydi. Sizlerin evinize götürmüş olduğunuz ekmeğimizin kapısı burasıdır. Kapatılmaması gerekiyordu. Bu vesileyle Sümer Holding Genel Müdürümüzle, Özelleştirme Başkanımızla ve bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Bakanımızın talimatı ile işletmelerimizin kira sözleşmeleri yenilenecek. Sizler de iş kapısına devam edeceksiniz. Sayın Bakanımız ‘hiç endişeleri olmasın çalışmaya devam etsinler biz işletme sahiplerine, işletmecilerimize hem daha uygun rakamlar ile kiralarına devam edeceğiz’ dedi. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Toplantıya son anda katılan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise, “Organizede bu işletmeler için bir alan ayırdık. Arkadaşlarınız Kooperatiflerini de kurdu. Onlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bu verdiğiniz bilgilerden dolayı kendi işletmelerini adına da sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle sizlerin ve Maliye Bakanımızın gayretleri, Sümer Holding Genel Müdürlüğü gayretlerinin göstermiş olduğu uzatmadan dolayı ben teşekkür ediyorum. Biz organize sanayi bölgesinde yeni etapta İnşallah kooperatif de kurduk, onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Devletin ciddi destekleri var orada 750 metrelik 1000 metrelik ve özel yapılma programına dâhil edildi. İnşallah bunlar sanayinin müdavim üyeleri olacaklar. Organize sanayide de kendilerine yer tahsis edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.















MUTLU SARIGÜL