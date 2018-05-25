Çalık: İnönü Stadı 'Millet Bahçesi' yapılacak

Çalık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu beyannamede bulunan ‘Millet Bahçesi Projesi’ne şu anda atıl durumda olan Malatya İnönü Stadı da dahil edilmiştir. Malatyalıların eski stadın yeşil alan yapılması hususundaki beklentisi Millet Bahçesi Projesi ile hayat bulmuş olacaktır. Bize her dönem büyük destek ve güç veren Malatyalı hemşerilerimiz için bu projenin de hayırlar getirmesini diliyorum.”

HEDEFLER…

Çalık, AK Parti seçim beyannamesinde bazı başlıklarda Malatya’nın da yer aldığını ifade ederek, Sivas-Malatya Hızlı Tren Projesi’nin 2023 perspektifinde yapılmasının ve Malatya Havalimanı Terminal Binası’nın 2021 yılında tamamlanarak hizmete girmesinin hedeflendiğini kaydetti.

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