ÇALIK, GÜRKAN’I ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, bazı belediye meclis üyeleri ve partili yöneticilerle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Gürkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “24 Haziranda Türkiye genelinde yapılan genel seçimlerde Malatya’da da süreç içerisinde yoğun bir seçim çalışması yapıldı. Bu çalışmaları sayın vekillerimiz ve belediye başkanları ile birlikte yaptık. Sonuç olarak ise Malatya’dan dört milletvekilimizi Ankara’ya göndermek nasip oldu. Öncelikle seçilen dört milletvekilimizi tebrik ediyorum. Bugün Sayın Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık nezaket gösterip bizi ziyaret ettiler. Bu ziyaretinden dolayı sayın genel başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum. Bizler birlik ve bütünlük içerisinde milletvekillerimiz olsun, Büyükşehrimiz olsun, diğer ilçe belediyelerimiz olsun ve teşkilatımızla ortak çalışma içerisinde ortak paydamız olan Malatya ve Battalgazi’mize neler yapabiliriz onun gayret ve çabası içindeyiz. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda hakikaten belki de emsali olmayacak güzel örnekleri Battalgazi ve Malatya’mıza kazandırdık. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu performans artarak devam edecek. Sayın genel başkan yardımcımızın bu zamana kadar verdikleri desteklerin devamını bekliyoruz. Diğer milletvekillerimizde burada yaptığımız çalışmalara aynı hassasiyetle destek vereceklerini biliyorum. Geçtiğimiz günlerde Sayın Ahmet Çakır ve Sayın Hakan Kahtalı vekillerimiz bizleri ziyaret ettiler. Bugünde sayın genel başkan yardımcımızı burada görüp ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendisinin yeni seçilmeleri hasebiyle de kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bugün sayın genel başkan yardımcımız ile birlikte belediyelerimizi ziyaret etmekteyiz. Şu an Battalgazi Belediyemizi ziyaret ediyoruz. Öncelikle sayın başkanıma seçim döneminde yapmış olduğu gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın genel başkan yardımcımızın 5. dönem milletvekilliği. Biz Malatya’da çok yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Milletvekili adaylarımız, Büyükşehir Belediyemiz, il teşkilatımız, başta metropol ilçelerimiz Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerimiz olmak üzere tüm belediyelerimiz Malatya’mızda gidilmedik hiçbir yer kalmadı. Yüzde yetmiş gibi bir oranla sayın Cumhurbaşkanımız yeni sistemde başkan seçilmiş oldu. Bu vesile ile de teşekkür ziyaretleri kapsamında ziyaret etmekteyiz. Tekrar başkanımı kutluyorum. Tebrik ediyorum” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da, “Sayın Genel başkan Yardımcımız, büyükşehir belediye başkanımız ve teşkilatımızla birlikte Battalgazi Belediye Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ülke olarak 24 Haziran’da büyük bir seçim yaşadık. Milletimizin iradesi sandığa yansıdı. Milletimiz ve ülkemiz üzerinde kurulan tuzakları milletimiz iradesiyle boşa çıkardı. İnşallah bundan sonraki süreçte de seçimde elde ettiğimiz başarı ve Cumhurbaşkanımızın başkan olması ile ülkemiz ve ülkemize umut bağlayan mazlum milletleri daha güzel günler bekliyor. Biz bu inançtayız. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sayın Battalgazi Belediye Başkanımızın şahsında tüm belediye ekibine seçimde gösterdikleri katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık 24 Haziran seçim çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Çok zorlu bir dönemde çok zorlu bir seçimden geçtik. Bu seçimde tüm uluslararası güçlerin farklı organizasyonların Türkiye üzerine oklarını çevirdiği bir dönemde 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin aydınlık geleceğinin tarih olarak tüm Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın yüzde 53 gibi bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi bizler için çok büyük bir gurur. Bununla birlikte Malatya’mızda da arkadaşlarımızın da belirtmiş olduğu gibi yüzde 70’lik bir oy oranı çok önemli bir oran. Türkiye’deki 30 büyükşehir içinde en fazla desteği veren 6’ıncı il oldu Malatya. Milletvekili seçimlerinde de AK Parti’nin almış olduğu oy da Büyükşehirler içinde 7’inciyiz. Malatya’mız için yapılacak çalışmalarda, bundan önceki çalışmalarda olduğu gibi bundan sonrada çok yakından takip edeceğimi belirtmek isterim. Malatya’nın ve Battalgazi’nin, Yeşilyurt ve tüm Malatya’nın tüm ilçelerinin emirlerinde olduğumuzu ve Türkiye’nin emrinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bu seçimler inşallah oligarşik bürokrasinin tamamen kaldırıldığı ve hızlı etkin bir icranın ortaya konduğu bir süreç olacak. Türkiye Cumhuriyeti bu seçimlerle demokrasinin bir kez daha vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Tüm dünya liderlerinin tebrik ettiği bir seçim ve sonuçla karşı karşıya kaldık. Seçimlerde Cumhurbaşkanımızın en yakın rakibine yüzde 20 fark atması ise oldukça anlamlıdır” diye konuştu.

Çalık, Gürkan’a Malatya’ya ve Battalgazi ilçesine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Battalgazi Belediye Başkanımıza ve ekibine yaptığı çalışmalar için yaptığı yatırımlar, sosyal ve kültürel belediyecilik çalışmaları için hasetsen teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Tüm ekip arkadaşlarını da canı gönülden teşekkür ediyorum. Aydınlık yarınlar ve büyük ve güçlü Türkiye için beraberce çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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