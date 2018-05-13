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Çalık: “Fedakarlığın vücut bulmuş hali anneler”

“Sevginin, merhametin ve fedakârlığın vücut bulmuş hali olan anneler, toplumları geleceğe hazırlayan, onlara yön veren yegâne varlıklardan biridir” diyen Öznur Çalık anneler günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Çalık: “Fedakarlığın vücut bulmuş hali anneler”

“Sevginin, merhametin ve fedakârlığın vücut bulmuş hali olan anneler, toplumları geleceğe hazırlayan, onlara yön veren yegâne varlıklardan biridir” diyen Öznur Çalık anneler günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

13 Mayıs 2018 Pazar 10:55
Çalık: “Fedakarlığın vücut bulmuş hali anneler”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bizi biz yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, aile birliğinin kurulmasında ve yaşatılmasında en çok annelerimizin payının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Öyle ki  “annelik” kutsiyetinin idrakı içinde olan bir milletin mensubu olan bizler, evlat yetiştirmenin, onları hayata hazırlamanın ulvi bir görev olduğunun bilincindeyiz. Anne demenin sığınacak liman olduğunu, anne olmanın sımsıkı kucaklamak olduğunu biliyoruz. Onlara saygıda kusur etmemenin, her zaman hürmet etmenin ve sevgiyle yaklaşmanın vicdani bir görev olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum.

Onların mutlu olması, yüzlerinin daima gülmesi, yaşam standartlarının yükseltilmesi için önümüzdeki süreçte titiz, kararlı ve azimli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz!

Bu duygu ve düşüncelerimle, anne özlemini her vesileyle dile getiren bir kişi olarak; şefkatin timsali olan, hayatını evlatlarına adayan tüm annelerimizin anneler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle yad ediyor, tüm vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum.”

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Öznur ÇalıkANNELER GÜNÜMesaj
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