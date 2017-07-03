03 Temmuz 2017 Pazartesi

Çalık, en etkili kadınlar listesinde

Dünyanın en çok ilham alınan en etkili kadınlar listesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da yer aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 131’inci sıradan girdiği listede Milletvekili Çalık ile birlikte yazar Elif Şafak, televizyon sunucusu Ece Erken gibi isimler de yer aldı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:02
Çalık, en etkili kadınlar listesinde

  Hillary Clinton, Michelle Obama gibi isimlerin de yer aldığı dünyanın en etkili kadınları listesi, sosyal medya etkisine, Klout skorlarına ve gizli bir tarife dayalı otomatik bir algoritma tarafından belirlendi. Twitter, Facebook, Wikipedia, Youtube, LinkedIn ve Instagram'dan çeşitli ölçümler dikkate alınarak oluşturulan listenin ilk sırasını ise Hillary Clinton yer aldı. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama ise 6’ıncı sıraya girerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da listede yer aldı.

Diğer yandan listeye Türkiye'den girmeyi başaran isimler arasında yazar Elif Şafak, televizyon sunucusu Ece Erken gibi isimler de bulunuyor.

İHA
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