Hillary Clinton, Michelle Obama gibi isimlerin de yer aldığı dünyanın en etkili kadınları listesi, sosyal medya etkisine, Klout skorlarına ve gizli bir tarife dayalı otomatik bir algoritma tarafından belirlendi. Twitter, Facebook, Wikipedia, Youtube, LinkedIn ve Instagram'dan çeşitli ölçümler dikkate alınarak oluşturulan listenin ilk sırasını ise Hillary Clinton yer aldı. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama ise 6’ıncı sıraya girerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da listede yer aldı.

Diğer yandan listeye Türkiye'den girmeyi başaran isimler arasında yazar Elif Şafak, televizyon sunucusu Ece Erken gibi isimler de bulunuyor.

İHA