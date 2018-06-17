Çalık: "Çiftçilerimize yıllık 142 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın son 15 yılda Malatya'ya 2 milyar TL yatırım yaptığını belirten Çalık, “Bu yatırımlar sayesinde Malatya'da verimli topraklar suyla buluştu” ifadelerini kullandı.

Malatya’yı daha da büyütmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Çalık, “Devlet Su İşleri tarafından Malatya’mızda 8 baraj ve 1 gölet inşaatı tamamlandı. 214,85 milyon m3 depolama kapasitesine ulaşılan tesislerle 235 bin 420 dekar arazi suya kavuştu ve Malatyalı çiftçilerimize yıllık 142 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı. 45 derede de yapılan ıslah çalışmaları tamamlanarak 3 bin 142 dekar arazimizde taşkından korundu” diye konuştu.

40 bin dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacak Kapıkaya Turgut Özal Barajı inşaatında çalışmaların da hızla devam ettiğini belirten Çalık, “Malatya’mızda hemşerilerimizin büyük bir bölümü geçimini tarımdan sağlıyor. Bizler de Malatya’da sulanmadık arazi bırakmamak gayesiyle çalışıyoruz. Bu kapsamda Malatya’mızda devam eden projelerin en kısa sürede bitirilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’ndan söz aldık ve şantiyelerde çalışmalar 3 vardiya, 24 saat esasına göre çalışarak yatırımlarımızı en kısa zamanda bitirecekler. Battalgazi Terfi Sulaması ile 42 bin dekar araziye pompajla su temin edecek. Boztepe Recai Kutan Barajı sulamasında da çalışmalar hızla ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla toplam 120 bin dekar zirai alan modern sulama sistemine kavuşacak. Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması Projesi, Yoncalı Barajı, Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajlarımızda da çalışmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.

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