Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısının ikinci oturumu, dün saat 14.00’te Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Meclis Başkan Vekili Şahin Özer Başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında ilk olarak 11 Ekim 2017 tarihinde yapılan toplantının karar özeti oylanarak kabul edildi.

MASKİ Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personele Sosyal Denge Tazminatı ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse yetkili sendika ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan sözleşmede Büyükşehir Belediyesini temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a yetki verilmesi kabul edildi. Toplantında ayrıca Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı Sayıştay denetim raporu hakkında Meclis üyelerine bilgi verildi.

HORATA VADİSİ…

Yeşilyurt ilçesi kısmen Tecde, kısmen Aşağıbağlar ve Konak tapusuna kayıtlı parselleri kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda Horata Vadisi kentsel dönüm ve gelişim alanı olarak belirlenen yerler hakkında;

-Yetkili birimlerce planda gerekli görülen alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi kapsamında imar uygulaması yapılarak parselasyon planının oluşturulması,

- Parsellerin maliklerince değerlendirilmesinin esas alınmasına, parsel maliklerinin herhangi bir yüklenici firma ile anlaşarak parsellerinde yapı yapmak istemeleri halinde ilgili birimlerce 3194 sayılı İmar Kanununa göre ruhsat ve gerekli izinlerin verilmesi,

-Proje alanında yapılacak yapılar için Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerce belirlenecek cephe ve renge uygun olarak bina projelerinin hazırlanması, projelerin estetik komisyonu onayından sonra ruhsatlandırılması yönündeki karar kabul edildi.

ÇAKMAK KIŞLASI ALANI BELEDİYEYE DEVREDİLDİ

Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 4342 ve 4344 nolu parselleri kapsayan yaklaşık 205 hektar yüzölçümü alan üzerinde Çakmak Kışlası’nın bulunduğu sahanın 6306 sayılı kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenerek mülkiyetinin Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi kabul edildi.

Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi 3493 parsel numaralı Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) içerisinde kalan taşınmazın 110,00 m² ‘lik kısmının 112 acil istasyonu yapılmak üzere Sağlık İl Müdürlüğüne 25 yıl bedelsiz tahsis edilmesi kabul edildi.

Meclis toplantısındaki bazı maddeler ilgili komisyona havale edilirken, bir sonraki toplantının 17 Ekim 2017 Salı günü saat 14.00’e yapılmasına karar verildi.

HABER MERKEZİ