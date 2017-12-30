2017 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma temposu sergilediklerini belirten Başkan Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Acısıyla, tatlısıyla 2017 yılını geride bırakıyoruz. Öncelikle 2018 yılının Malatya'mıza, ülkemize ve bütün dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi2017 yılında da Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma temposu sergiledik. Geleceğin modern Malatya’sını oluşturmak için merkez başta olmak üzere ilçelerimiz ve kırsal mahallelerimizde aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Tüm proje ve yatırımlarımızda şehrimizi bir bütün olarak ele aldık. Altyapısıyla, üstyapısıyla, projelerimizle, tarihi ve turistik değerlerimizle, sanat ve kültürel etkinliklerimizle Malatya'mızı Anadolu'nun yükselen değeri konumuna getirdik. Hemşerilerimizin de fikir ve önerileri doğrultusunda şehrimizle ilgili aldığımız kararlar ve uyguladığımız projelerle ortak sevdamız Malatya'mızı hep birlikte geleceğe taşıyoruz. 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yatırım, hizmet ve projelerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, 2018 yılının herkese barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."

HABER MERKEZİ