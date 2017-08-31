31 Ağustos 2017 Perşembe

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Çakır’dan Kurban Bayramı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

31 Ağustos 2017 Perşembe 11:28
Çakır’dan Kurban Bayramı mesajı

  Başkan Çakır, mesajında, “Sevgi, barış, kardeşlik, dayanışma duygularının yoğunlaştığı, milletçe birlik ve beraberliğin daha da pekiştirildiği bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Millet olarak; barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik gibi değerlerle yoğrulmuş köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu değerleri ön planda tutarak; birliğimizi, kardeşliğimizi, sevgi ve hoşgörümüzü daha da pekiştirmeliyiz. Her şeyden çok sevgi, barış ve dayanışmaya ihtiyacımızın olduğu günümüzde, mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle  herkesin birbirini sevmesi ve anlaması, değerlerine saygı göstermesi büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek bayramını tebrik ediyor, herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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