Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Doğu Anadolu Belediye Başkanları Toplantısı öncesi kardeş belediye olan Karlıova’yı ziyaret etti.

Başkan Çakır, burada Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karlıova’ya yaptırılan Kültür Merkezini yerinde inceledi. Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile birlikte Kültür Merkezinde incelemelerde bulunan Çakır, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kardeş ilçemiz olan Karlıova’ya Kültür Merkezi inşa ettik. Kütüphanesi, çok amaçlı salonları ile nezih ve kullanışlı bir mekan olmuş. Karlıovalı kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.

Kültür Merkezi incelemesinin ardından ilçe merkezinde esnafları da ziyaret eden Başkan Çakır, daha sonra belediyeye de geçerek ilçe çalışmaları hakkında da Başkan Bingöl’den bilgiler aldı.

İHA