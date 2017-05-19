Başkan Çakır’ın mesajı şöyle:

“19 Mayıs tarihinin, milletimiz ve Cumhuriyetimiz adına önemli bir yeri vardır. Bu tarih; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimiz ile birlikte İstiklal mücadelesini başlatmak için Samsun’a ayak bastığı gündür. Millet olarak, ülkemizi işgal edenlere karşı azim, inanç, fedakârlık ve gönül birliğiyle yazdığımız tarihte, eşine az rastlanır bir destanın başlangıç günüdür. Milletimizin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının milâdıdır.

23 Nisan’ı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs’ı da gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. 19 Mayıs gençlerimizin bayramı ve gurur günüdür. Millet olarak gençlerimizden büyük beklenti içerisindeyiz. Gençlerimiz, hedeflerini hep yüksek tutmalı, daima ileriye bakmalıdır. Başarıyı yakalayabilmek için kendi değerlerimizin yanı sıra dünyanın değerleriyle barışık olmalı, dünyanın gittiği istikameti doğru okumalıdır.

Biz, gençlerimize güveniyoruz. Unutmamalıyız ki; gençlerine güvenen, gençlerini iyi bir şekilde yetiştiren milletler, gelecekte de var olabileceklerdir. Bu duygularla, bütün milletimizin, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla anıyorum.”

HABER MERKEZİ