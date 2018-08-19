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Çakır’dan bayram mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Çakır’dan bayram mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

19 Ağustos 2018 Pazar 13:33
Çakır’dan bayram mesajı

Çakır, mesajında, “Milletimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğu ve heyecanı içinde, bayramın getirdiği ulvi değerlerin; bizleri bütünleştiren sıcak ve samimi duyguların, toplumun tüm kesimlerini kuşatmasını, bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum. Bu bayramda; evinde ve yatağında bekleyen insanlarımızı hatırlamalı; muhtaçların, kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine vesile olmalıyız. Hanelerine muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak ve gönülden verebilmektir. Ayrıca; bugünler, Hac ibadetinin ifa edildiği; kültürleri ve coğrafyaları farklı milyonlarca Müslümanın, Arafat’ta, dualar eşliğinde, müstesna bir kardeşlik manzarası sergilediği günlerdir. Bu vesileyle; Hac ibadeti için bu mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Kurbanlarımızın Allah katında makbul olmasını diliyor, hemşerilerimize, ülkemize, milletimize ve tüm İslam Alemine huzur, sağlık, mutluluk getirmesini Rabbimden temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; bu vatan, bu millet var oldukça unutmayacağımız aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşerilerimin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Ahmet çakırBayram Mesajı
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