Çakır’dan 30 Ağustos mesajı

Çakır mesajında, “Tarihimizde bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz ve Milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünü, millet olarak hep birlikte kenetlenerek kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bilinmelidir ki; ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkesiyle, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbi’nde, 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama, azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Hemşerilerimin ve şanlı ordumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com