Çakır’dan 10 Kasım mesajı

Milletvekili Çakır, mesajında, “Türk milletinin istikbal mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı milletin kenetlenmesiyle birlikte zafere ulaştıran, Cumhuriyeti bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 80. yılında saygıyla ve minnetle yad ediyoruz. Milletimizden aldığı güçle 1919 yılında başlayan istikbal mücadelemizi 'Ya İstiklal, ya Ölüm' diyerek 1923 yılında Cumhuriyetle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal, gösterdiği bu büyük mücadele ile tüm dünyanın hayranlığını kazanmış bir liderdir. Kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza etmek, milletimizin her bir ferdiyle birlik ve beraberlik içinde O'nun hedeflediği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak amacıyla hiç durmadan ve yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız için kanlarını bu toprağa feda etmiş şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi. (Bülten)