Çakır ve Kahtalı'dan Çınar'a ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2 dönem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Çakır ve AK Parti İl Başkanlığı yapan Kahtalı’ya başarılar diledi.

Çınar, "Çok hızlı ve zor bir süreçte geçen seçim döneminde milletvekillerimizle sahada omuz omuza çalıştık” dedi. Seçimlerde milletin istikrardan yana oyunu kullandığına dikkat çeken Çınar, “Artık yükümüz daha ağır ve bu ağır yükü kaldırabilmek için gece demeden gündüz demeden bir ve beraber olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdiye kadar yaptıkları hizmetlerle Malatya’nın gelişimine ciddi katkılar sağlayarak Malatyalıların gönlünde taht kurmuş değerli milletvekillerimize yeni görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Rabbim yollarını açık etsin. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada Malatya ve Yeşilyurt’un gelişimi için birliktelik ruhuyla hareket ederek milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Çınar’a yeni görevinde başarılar dileyen Milletvekili Hakan Kahtalı, “Bizler Milletvekili olarak bundan sonraki süreçte ilimize ve ülkemize hizmet etmek için çaba sarf edeceğiz. Ülkemizdeki huzur ve refahın daha iyi bir noktaya gelmesi, ülkemizi hem terörle mücadele konusundaki kararlığı hem de ekonomik olarak büyümesi için tüm gayretimizle çalışacağız. Yeşilyurt Belediyemizde bir değişim süreci yaşandı, gerek Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği gerekse de hem Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılığı ve Meclis Üyeliği döneminde başarılı işler yapan Sayın Başkanımızın Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak hizmetlerine devam edecek olması bizim için sevindirici bir durumdur. İki aylık süreçte yaptığı çalışmalar Yeşilyurt’un gelişim ivmesinin yukarı yönde hızla hareket edeceğini göstermiştir. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızda birlik beraberlik içerisinde hareket ederek şehrimizi geleceğe hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahmet Çakır da, Çınar’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Yeşilyurt gelişen, değişen, kalkınan ve yeni alt merkezlerin oluştuğu bir bölgemizdir, dolayısıyla burada oluşan yoğun temponun daha da hızlandırılarak devam etmesi gerekmektedir. Başkanımız İnşaat Mühendisi kimliğiyle zaten teknik altyapıyı çok iyi biliyor. Geçen iki aylık dönemde sergilediği performans ile Yeşilyurt’ta ki gelişimin aksamaya uğramadan hızlı bir şekilde devam edeceğini hissettirdi. Değerli Başkanımız Mehmet Çınar ve değerli çalışma arkadaşlarına bundan sonra ki süreçte başarılar dilerim, Rabbim memleketimiz için güzel hizmetler yapmamızı bizlere nasip etsin inşallah" diye konuştu

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