25 Kasım 2017 Cumartesi

ÇAKIR ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü idrak ettik. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerle kahvaltıda bir araya geldi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 11:39
ÇAKIR ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

  Başkan Çakır, Kernek Külliyesi’nde Büyükşehir Belediyesi eğitim merkezlerinde görev yapmakta olan öğretmenlerle kahvaltıda buluştu. Öğretmenlerin önemini anlatan mesajlar verdi.

“ÖĞRETMENLERİMİZ KUTSAL BİR GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR"
  Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "2009 yılında kurmuş olduğumuz eğitim merkezlerimiz, sanat merkezlerimizle birlikte büyük bir ekip oluşturduk. Çocuklarımızın sadece okul eğitimiyle kalmaması, okul dışına da çıktığında hafta sonu veya boş zamanlarında eğitim alabilecekleri alanları oluşturmak bizim temel görevimiz. Çocuklarımızı toplumumuza kazandırmak bizim için çok önemli. Bu anlamda her yıl büyüyen bir kadromuz var. Yapmış olduğumuz tesislerde ne kadar çocuğa, insana ulaştığımız önemli. Ne kadar aileye dokunabildiğimiz önemli. Bizlerin temel amacı bu çocuklarımızı manevi yönden destekleyerek, ülkemize ve toplumumuza yararlı bireyler yetiştirmek.  Şu ana kadar binlerce çocuk bu eğitim merkezlerinden faydalandılar. Öğretmenlerimiz kutsal bir görevi yerine getiriyor" ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR

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