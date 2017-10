Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Tanıtım Günleri etkinliğine katılan ilçeler ile kamu kurum ve kuruluş stantlarını ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte stantları tek tek gezen Başkan Çakır, Kaymakam ve İlçe Belediye Başkanlarının yanı sıra kurum temsilcileriyle sohbet edip, etkinlikle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Stantları gezen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Çakır, ziyaretler sonrasında ‘ Malatya Tanıtım Günleri’ etkinliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tanıtım Günleri etkinliğine katılımın çok güzel olduğunu belirten Başkan Çakır, Ankara’nın bu tür etkinliklere duyarlı bir il olduğunu söyledi. Malatya Tanıtım Günlerini başta Valilik olmak üzere ilçe belediyeleri, odalar STK’lar, üniversite ve diğer kurumlarla hep birlikte organize edildiğine değinen Çakır, emeği geçen herkese teşekkür etti.Tanıtım etkinliğinde Malatya’nın her yönüyle Ankara’da çok iyi bir şekilde tanıtıldığını belirten Çakır, "Malatya Tanıtım Günleri’nin Ankara’da nitelikli bir ziyaretçi kitlesi var. Bu etkinliğimizi 50-60 bin civarında insanımızın ziyaret ettiğini tahmin ediyoruz. Burada Malatya’mızın doğal güzellikleri sergileniyor. İlçelerimiz kendi yörelerine has etkinlikler düzenliyorlar. Ayrıca Malatya’nın sanayi gelişmişliği, yemek kültürü, turistik değerleri tanıtılıyor. Her stantta çeşit çeşit ikramlar yapılıyor. Özellikle bu yıl kayısıcı esnafımızın etkinlikte daha geniş bir şekilde yer alması, kayısımızın tanıtımında ciddi katkılar sağlıyor. Geçmiş yıllara göre daha yoğun bir ziyaretçi kitlesi geliyor. Ankara’nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Eskişehir ve diğer civar illerde hemşehrilerimiz organize olup, buraya geliyorlar. Böylece Malatya’mızı sadece Ankara’da değil bütün Türkiye’de tanıtmış oluyoruz. Umduğumuzdan daha iyi bir tanıtım etkinliği olduğunu görüyorum. Basın sektörümüz vasıtasıyla da etkinliğimiz bütün dünya ya yayılıyor. Basın kuruluş ve çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah etkinliğimiz amacına ulaşır" dedi.Malatya dışında yaşayan Malatyalıları, düzenlenen bu tür tanıtım etkinliklerine davet eden Başkan Çakır, “Başta Ankara olmak üzere komşu illerde yaşayan hemşehrilerimizi mutlaka Malatya Günleri’ne davet ediyorum. Ayrıca mutlaka Malatya’ya gelmelerini, en azından yılda bir defa ziyaret etmelerini istiyorum. Malatya’ya geldiklerinde de tüm ilçeleri ile doğal, tarihi ve turistik yerleri gezmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştuBaşkan Çakır’ın stantları ziyareti sırasında, özellikle ilçe belediye stantları Başkan Çakır’ı davul-zurna eşliğinde karşılarken, çeşitli hediyeler de verdi.