ORC, Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen yaklaşık 4 yıllık süreçte, Türkiye’nin en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını açıkladı. Vatandaşların belediyecilik hizmetleriyle ilgili kanaatini öğrenen şirket, tüm belediye hizmetlerini göz önünde bulundurarak 30 büyükşehir belediyesinin performansını ölçtü, en başarılı belediye başkanlarını belirledi. 2017 Aralık ayı araştırma sonucunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı oldu.

Araştırma, 20 Kasım-05 Aralık 2017 tarihlerinde 30 büyükşehirde 10 bin 640 kişiyle yüz yüze görüşmeyle gerçekleştirildi.

İŞTE EN BAŞARILI BAŞKANLAR…

Anket sonucunda en başarılı belediye başkanları sıralamasında yüzde 63,6’yla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ilk sırada yer aldı. Şahin’i, yüzde 60,5’le Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yüzde 58,6’yla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yüzde 58’le Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yüzde 57,7’yle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır izledi.

Ankette, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yüzde 56,9, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz yüzde 56,5, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç yüzde 56,1, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek yüzde 55,4 ve Diyarbakır Cumali Atilla yüzde 51,4 oyla ilk 10’a girmeyi başardı.









İHA