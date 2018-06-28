ÇAKIR'DAN 24 HAZİRAN TEŞEKKÜRÜ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı iken istifa ederek, AK Parti'den Malatya milletvekilliği için aday olan Ahmet Çakır, 24 Haziran'da yapılan seçimlerde AK Parti'den Malatya milletvekilli olarak Meclise giren isimlerden oldu.

24 Haziran seçiminin ardından vatandaşlara teşekkür ziyaretine çıkan Ahmet Çakır, vatandaşlara AK Parti'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Çakır, Malatya'nın sorunlarını yakından takip edeceğini belirterek, Malatya'nın tüm sorun ve sıkıntılarını TBMM'ye taşıyacağını söyledi.

Malatyalılara teşekkür eden Çakır, sokakta gördüğü vatandaşlara hal hatır sorarak, 24 Haziran'da Ak Parti'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Çakır, Malatya'nın sorunlarıyla yakından ilgileneceğinin sözünü vatandaşlara verdi.

Vatandaşlarda, Ahmet Çakır'ın milletvekili olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, Malatya'nın sorunlarını yakından bilen ve yaşayan birinin mecliste olmasında dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

busabahmalatya.com