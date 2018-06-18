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Çakır bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, "İnşallah bu güzel bayram ülkemizin birliğine, beraberliğine katkı sağlar" dedi.

Çakır bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, "İnşallah bu güzel bayram ülkemizin birliğine, beraberliğine katkı sağlar" dedi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:28
Çakır bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Çakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ve Huzurevi’ni ziyaret ederek, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Çakır, ilk olarak Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Huzurevi’nde kalan yaşlıların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Çakır, bir süre sohbet etti.

Şehitliği ziyaret eden ve şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Çakır, şehit ailelerinin acılarını da paylaştı.

Çakır, daha sonra Siirt’in Eruh ilçesinde mayınlı saldırıda şehit olan Piyade Er Mikail Yaşa ile 15 Temmuz şehitleri Zekeriya Bitmez ve Fuat Bozkurt'un ailesini ziyaret ederek, Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.

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MalatyaAk PartiAhmet çakırZiyaret
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