Çakır bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

Çakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ve Huzurevi’ni ziyaret ederek, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Çakır, ilk olarak Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Huzurevi’nde kalan yaşlıların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Çakır, bir süre sohbet etti.

Şehitliği ziyaret eden ve şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Çakır, şehit ailelerinin acılarını da paylaştı.

Çakır, daha sonra Siirt’in Eruh ilçesinde mayınlı saldırıda şehit olan Piyade Er Mikail Yaşa ile 15 Temmuz şehitleri Zekeriya Bitmez ve Fuat Bozkurt'un ailesini ziyaret ederek, Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.

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