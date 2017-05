Anneler, her yaşta insan için en güvenilir ve en büyük güç kaynağıdır. İnsan hayatındaki en önemli varlıklardan birisi olan annelerimizin, gerek ailemizde ve gerekse de toplumumuzda hak ettiği saygıyı görmeleri büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı herkesin başta kendi annesi olmak üzere bütün annelere saygıda, itaatte ve diğer her türlü şartlarda uygun davranması gerekir. Onları sadece bir günde değil, yılın her günü ve her saati baş tacı yapmalıyız. Emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın; en masum ve temiz duyguların timsali annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum.”

HABER MERKEZİ