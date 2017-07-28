Bir araştırma şirketi tarafından yapılan “Yerel Yönetimler Araştırması Temmuz 2017” sonuçları açıklandı.

Araştırma şirketi, 12-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında 30 büyükşehirde toplam 26 bin 800 kişi ile yüz yüze ve Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Araştırma ile seçmenin nabzını tutuldu.

YÜZDE 53,1 OY ORANI ALDI

“Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinden ve Büyükşehir Belediye Başkanından Memnun musunuz?” sorusunun karşılığında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları içerisinde yüzde 53,1 oy oranıyla 10’uncu sırada yer aldı.

İLK SIRADA SAKARYA YER ALDI

Yapılan ankette ilk sırayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yüzde 59,7 oy oranıyla alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’te yüzde 59,4 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Yüzde 58 oy oranıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz üçüncü sırada yer alırken, yüzde 57,2 oy oranıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek dördüncü, yüzde 55,9 oy oranıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen beşinci, yüzde 55,6 oy oranıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel altıncı, yüzde 54,9 oy oranıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yedinci, yüzde 54,7 oy oranıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe sekizinci, yüzde 53,5 oy oranıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu dokuzuncu ve yüzde 53,1 oy oranıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır onuncu sırada yer aldı.

İHA