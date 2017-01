Kuyumcular Çarşısı’nda esnaflık yapan kuyumcu Hakan Yalçın, “Cumhurbaşkanının ‘altın alın’ talebine bütün halkımız da çok olumlu yanıtlar verdi. Vatandaşlarımız elinde, avucunda biriktirdiği, yastık altında sakladığı dolarlarını getirip bozdurup altına çevirdiler. Adeta bir seferberlik oldu” dedi.

YILLARCA YANINDA TAŞIDIĞI PARAYI BOZDURDU

Bir anısını paylaşan Hakan Yalçın, “Çok iyi hatırlıyorum bir müşterim 8 yıl önce umreye giderken dolara çevirdiği ve o günden beri yanında taşıdığı dolarını bozduracağını ve bu parayı da çatır çatır harcayacağını söylemişti. Bu liderimizin emri dedi. Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrası halk buraya günlerce akın etti. Bu Ocak ayının ilk haftasında had safhalardaydı” diye konuştu.

DOLAR DAHA DA YÜKSELEBİLİRDİ

Global piyasanın bir oyunu olduğunu söyleyen kuyumcu Hakan Yalçın, “Hala mani olamadık ama eğer halk dolarını bozdurmasaydı, dolar bugünkünden daha da yükselebilirdi. Bu siyasi olaylar, sıkıntılar ve terör olayları tabi ki doların yükselmesinde etkili oluyor. Türkiye’nin güvensiz bir ülke olduğunu göstermek istediler ama bunu halk yemedi. Bu küresel güçler, çıtasını yükseltmiş bir Türkiye’nin varlığını hazmedemiyorlar ve bizlerle ekonomik manipülasyonlar yapıp oynamaya çalışıyorlar. Senin benim doları bozdurmamla olacak iş değildi ama yinede halkın doları bozdurmasının etkisi oldu. En azından psikolojik etkisi çok çok büyük oldu. Bazı müşterilerim o süreçte dolar borcu olmasına rağmen dolar almaktan korktu. Acaba beni vatan haini gözünde görebilirler mi, diye dolar almadı” sözlerine yer verdi.

ŞU AN ALTIN ALMA ZAMANI

Kuyumcu Yalçın sözlerinin devamında, “Şu an altın alma zamanı. Altın kar edeyim ümidiyle alınmıyor. Elindeki parayı en iyi şekilde muhafaza etme yöntemidir altın. Çıkmışsa da alınır düşmüşse de alınır. Altının bir istikrarı vardı. Var olduğu günden bugüne hep yükselmiştir. Kısa vadede düşse de hep düştüğü yeri geri geçmiştir. Şu anda altın yükselebilir fakat düşeceğini düşünmüyorum. Ve altın hak ettiği yerlerde değil. 6-7 yıl önce altının onsu bin 900 dolarlardaydı, şu an bin 100-bin 200 civarında” sözlerine yer verdi.

YILBAŞINDA 125 LİRAYKEN ŞUAN 146 TL

Kuyumcu Yalçın, “Şu süreçte altın dolardan daha fazla yükseldi ve dolardan daha fazla kazandırdı. Yılbaşında 24 ayar altın 125 lirayken şu an 146 TL’ye çıktı. Hatta geçen hafta 150 TL’yi gördü. Şu an altın hak ettiği kadar da yükselmedi. Hala insanların dolar yerine altın almalarını tavsiye ederim. Dünyada her yerde de altın altındır, kıymeti her zaman vardır” diye ifade etti.

Öte yandan diğer kuyumcular da dolarını bozdurup altın alanların kar ettiklerini ifade ettiler.

TAHİR ÖZÇELİK