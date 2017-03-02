Battalgazi Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra gündem maddelerine geçildi. İlk olarak geçtiğimiz ayın karar özetleri okunarak oy birliği ile kabul edildi.

OTOPARK YAPILACAK

Toplantıda bazı maddeler kabul edildi, bazıları ilgili komisyonları havale edildi, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi. Uçbağlar Mahallesi’nde yapılacak olan plan değişikliği, yeşil alanların artırılması yönünde bir değişiklik olacağı için kabul edildi ve söz konusu mahallenin 4505 ada 5 nolu parselinde zemin kata otopark yapılması oy birliği ile kabul edildi.

MAHALLENİN İSMİ “SERİNTEPE” OLDU

Yine bazı plan değişikliği ile ilgili maddeler de toplantıda görüşülürken, Yenimahalle Mahallesi’nin isminin Serintepe olarak değiştirilmesi de Meclis tarafından kabul edildi.

“TAŞPINAR CADDESİ” OLDU

Ayrıca İmar ve Hukuk komisyonlarına havale edilen ve Orduzu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kaldırım Caddesi’nin başlangıç noktasından, Kaldırım istikametine doğru Leylekpınarı yol kavşağına kadar olan kısmının Taşpınar Caddesi olarak değiştirilmesi konusu da oy birliği ile kabul edildi.

112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU YAPILACAK

Toplantıda son olarak Selçuklu Mahallesi Şehit Cumali Sancar Sokağı üzerinde bulunan, yetki ve sorumluluğu Battalgazi Belediyesine ait olan Selçuklu Parkı içerisine 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılması amacıyla Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol için Belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili gündem maddesi de yapılan görüşmelerin ardından oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında içkili alan ile ilgili bölgenin genişletilmesi konusu da yine gündeme getirildi.

SELAHATTİN BAYRAK