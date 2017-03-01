Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp ardından tutuklanan Malatya İcra Müdürlüğünde görevli 2 müdür yardımcısı yargılandığı davada adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.
RAPORLAR GELDİ
Müdür yardımcıları hakkında, FETÖ’nün kriptolu yazışma programı olan ByLock kullandığı yönünde raporların gelmesi üzerine mahkeme 2 icra müdür yardımcısı hakkında yakalama kararı çıkardı. Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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