BYLOCK’TAN EŞ ARAMIŞLAR

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada, KHK ile ihraç edilen Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmen Filiz B.’nin ByLock yazışmalarında örgütün kadın yapılanması ve örgütün elaman kazandırma taktikleri ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan ByLock tespit tutanağında Filiz B.’nin, ByLock sorgulaması sonucunda tespit edilen 0505……8 numaralı telefon numarası ile bazı ByLock ip adreslerine 11.07.2015 ile 24.02.2016 tarihleri arasında bin 691 kez erişimde bulunduğu tespit edildi.

ÖRGÜTÜN SAHA ÇALIŞMASI

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda ele geçen bilgilere göre, il ablası, eşiyle birlikte ‘il imamı’yla düzenli görüşüyor. Türkiye erkekler açısından yedi coğrafi bölgeye ayrılmış ancak kadınlarda yedi ayrı bölgeden sorumlu birer abla yok. Ünite mütevellileri, meslek gruplarına göre yapılan bir ayrım. Doktor, mühendis, öğretmen, ev hanımı, öğretim üyeleri gibi üniteler bunlar. FETÖ mensubu ebeveyn, yeterli zaman ayırıp ilgilenemediği için çocukları problemli. Örgüt de bu duruma ‘rehber abla’ çözümünü bulmuş. Örgüt için ‘saha’ çalışmasında olan anne-babalar yerine rehber ablalar çocuklarla ilgileniyor.

“ÇOK DİKKAT OLUN”

Filiz B.’nin ByLock yazışmasında şunlar bulunuyor:

“Karar alın, ‘derneğimizin üyelerimize seminer verecek’ diye. Mütevelli ve kelimeleri değil de üye gibi bildiğimiz kelimeler kullanırsanız. Dışarıdan birinin dinlemesi sonucu problem olmayacak kelimeler kullanılsın bir şey olmaz inş.”

“Hocam Sonay ile görüştünüz mü? Hocam 9’da dernekteyiz. Hocam Nurhan hocam bir isim verecektiniz. Meslek lis. Seher gelmemişti. Görüşecek en kısa zamanda ons. Mart’ta Tülay hoca. (zeynep h nin selamıyla gidebilir, üyeymiş hocam. Eşinden ayrılmış.”

“53 KİLO 163 BOY…”

“Kadrosu İnönü’de İzmir’de çalışıyor akademisyen 30 yaşında hocam selime E., Karaman doğumlu 53 kilo 163 boy hocam sizin arkadaşla ben pazartesi görüşsem uygun mu? Yüz yüze görmem gerekiyor. Tatil sonrası”

“Abla kakao’dan mesajlaşmayın. 441510 422799 acık konuşmayın. Çok dikkatli olun. Gazeteye gidiyor muyuz? Çiğdem h ille görüşün. Bir şey olmaz galiba tamam abla.”

“CANIM GIRTLAĞIMDA”

“Canım gırtlağımda 50 tane problemle boğuşuyorum, beni anlamadınız. Gazetenin trajının düşmesi nedeniyle karşı cepheyi daha da şımartmış oluyoruz. Arkadaşlar buraya geldi bana söz verdiler, sözlerinin arkasında niçin durmadılar. Karşı tarafın hıyaneti karşısında siz sadakat göstermeli değil misiniz? Ne yapıp edip git benim hissiyatımı arkadaşlarla payla,ş ne yapmaları gerekiyorsa bir an önce yapsınlar.”

“Muhterem abiler ve ablalar, dün gece ve sabahında he nin canı çok sıkkındı. Sebebini bilemiyoruz. Sabah sadece çıkmış olmak için derse geldim dedi. İçimde ateşler kaynıyor dedi. Yarım saat ancak sürdü, ders ve odasına geçti... ikinde namazını kıldıktan sonra ise muhteşem bir sohbet oldu... Yayına verecekler mutlaka herkesin can kulağıyla dinlemesi ve dinletilmesi lazım... Kur’an’ı bir duruş dedi cemal hocam iç solonda... İç salona geçtikten sonra ‘acaba teklif-i malayutak olur mu şöyle bir şey yapsak’ dedi. Peygamberlerin muztar hallerindeki dua ve yakarışlarından yola çıkarak gece kalkılsa 2 saat uyku uyuyup sonrada gönül bestesinden ve muztar duası olarak sabaha kadar dua etsek. Cenabı Hak’ka yalvarsak. Kale kapıları gibi sonuna kadar rahmet kapılarının açıldığını görsek dedi.. İnanın buna dedi. Ama teklif-i malayutak olur mu? diye tekrar etti.. İnanın buna çok az kaldı belki 500 rüyada Efendimizin (sav) müjdesi var dedi. Ablalar: Hocamızın bu emrini hep beraber çoluk çocuk uygulamaya koysak ve bu çağrıya cevabı sevabı versek ızdırabına ve derdine bir parça ortak olmuş oluruz.”

busabahmalatya.com