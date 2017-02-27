27 Şubat 2017 Pazartesi

Bylock’cu avukat tutuklandı

Malatya’da MAKİAD’a yönelik soruşturmada yargılanan avukat ByLock’cu çıkancı firar etti. Polisinin başarılı operasyonu ile ByLock’cu avukat kıs kıvrak yakalandı.

27 Şubat 2017 Pazartesi 12:21
Bylock’cu avukat tutuklandı

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ’ye ait iş adamları derneği MAKİAD’a yönelik soruşturmada, Malatya Barosuna kayıtlı avukat M.A. D., 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iş adamlarına yönelik yapılan yargılamada ByLock kullandığı tespit edilince firar etti. Davanın 23 Şubat Perşembe günü 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmasında, davanın tutuksuz sanıklarından Avukat M. A. D. hakkında FETÖ silahlı terör örgütünün kriptolu iletişim programı ByLock kullandığı iddiası tespit edildi. Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Emniyet ekiplerince avukat Mehmet Alper D., yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen avukatın Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan sorgulamasının ardından tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildiği belirtildi.       

FETÖ’CÜ FİRARİ YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI
  Öte yandan Doğanşehir Sürgü Jandarma Karakolu tarafından yapılan yol kontrol çalışmasında, hakkında 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü F.M.L.’nin gözaltına alındığı da bildirildi. Gözaltına alınan F.M.L.’nin 2015 yılında Adana Polis Okulundan emekli olduğu öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK
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