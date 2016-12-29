Seçilmiş hükümete yönelik 17-25 Aralık tarihinde yapılan operasyonların ardından Fetullahçı terör örgütü FETÖ/ PDY yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada MAKİAD’a yönelik yapılan operasyonda 33 sanığın yargılandığı davada 5 şüphelide FETÖ’nün şifreli haberleşme programı BYLOCK kullandığı tespit edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Zekai I., Kaan E. Ö., Yücel Y., Turgut A., Turan C., Suat S.,, Muzaffer Erşan, Hasi.O, Gökhan G. ve İmdat Ö.,ile avukatları katıldı. Mahkeme tarafından istenen, 17-25 Aralık sürecinin ardından sanıklar ve yakınları hakkında TMSF’den Bank Asya hesap özetlerinin ay ve yıllara göre belirlenmesi istendi

Duruşma savcısı, sanıkların tümü hakkında son alınan bilirkişi raporunun yetersiz ve karmaşık olduğu dikkate alındığından Bankasya'da hesaplarının olup olmadığı hususunda verilen cevabın işin ehli bilirkişiye tevdi sağlanarak 17 - 25 Aralık sürecinden sonra tüm sanıkların var ise hesap hareketlerinin, hangi ay ile yıllarda ne boyutta olduğunun tespitine yönelik yeniden bilirkişi raporu aldırılması, aynı zamanda daha önce istenmediği görülmekle tüm sanıkların birinci derecede yakınlarının ilgili bankada 17-25 Aralık sürecinden sonra hesaplarının olup olmadığının tespiti ile şayet hesapları var ise ayrıntılı dökümlerinin gönderilmesi için MASAK ve TMSF'ye yazı yazılması, celse arasında Malatya il emniyet müdürlüğü tarafından mahkememize gönderilen ifade tutanaklarında bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hakkında beyanları bulunan Tahsin Ö., Abdurrahman K., Ömer Ö., İsmet T., ve Mehmet P’nin tanık sıfatı ile dinlenilmesi için gelecek celse mahkemeye celplerinin sağlanması istedi.

MİT’DEN BİLGİ İSTENECEK

Cumhuriyet savcısı öte yandan sanıkların sayısal tereddütlerin ortadan kaldırılması adına Milli İstihbarat Teşkilatı ile Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden BYLOCK kullanıcısı olmadığı yönünde tespit yapılan sanıkların kimlik bilgilerini istedi.

BYLOCK KULLANMIŞ

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden gelen mahkemeye gelen yazıda sanıklardan Turan C., hakkında kullanıcısı olduğu bylock gizli haberleşme programına ilişkin yazışmaların dosya içerisinde gönderildiği, bu kapsamda sanığın tutuklanmadan önce hali hazırdaki yargılama evrakında sanık olan Halil K., ve Hasan Y.,ile sık sık bu haberleşme programı aracılığı ile görüştükleri tespit edildi.

“ÇOCUĞUM YANLIŞLIKLA İNDİRMİŞ OLABİLİR”

Tutuklu sanık Kaan E., Ö'tan savunmasında,“Önceki savunmalarımı tekrar ederim, avukatımın beyanlarına iştirak ediyorum, ben kesinlikle bylock kullanmadım, gelen bylock raporunu kabul etmiyorum, 0530 3… 9. 1.. nolu hat bana aittir, 0533 .4.. .. 5.. nolu hattın bana ait olup olmadığını hatırlamıyorum ”dedi. Tutuklu sanıklardan Turgut A'da “Avukatımın beyanlarına iştirak ediyorum, ben kesinlikle bylock kullanmadım, gelen bylock raporunu kabul etmiyorum, 0543 405 … nolu telefon bana ait olabilir, ancak tam hatırlamıyorum.”

Tutuklu sanık İmdat Ö'de, “Ben kesinlikle bylock kullanmadım, gelen bylock raporunu kabul etmiyorum, 0544 862 ……nolu telefon bana aittir, ben böyle bir program indirdiğimi hatırlamıyorum, çocuğuma oyun programı indirirken yanlışlıkla indirilmiş olabilir, uzun süreden beri tutukluyum.” Tutuklu sanık Turan C’de savunmasında, “Önceki savunmalarımı tekrar ederim, avukatımın beyanlarına iştirak ediyorum, ben bylock kullanıp kullanmadığım hususunda bu aşamada bir beyanda bulunmayacağım, hakkımda iletişimin tespitine ilişkin bir karar olup olmadığını, bylock'ta mesaj içeriklerinin kimin tarafından ve ne zaman ne şekilde tespit edildiği tarafıma bildirildikten sonra beyanda bulunacağım” diye konuştu.

TAHLİYELERİNİ İSTEDİLER

Tutuklu sanık Muzaffer E., “17-25 aralık sürecinden sonra bu örgütle hiçbir ilgi ve alakam olmamıştır, herzaman devletimin ve milletimin yanında yer aldım, devletimin ve milletimin faydasına olan işler yaptım, silahlı terör örgütüne üye olmam veya o örgütü desteklemem söz konusu olamaz, uzun süreden beri tutukluyum, daha fazla mağdur olmamak için adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Tutuklu sanık Yücel Y., ise “Önceki savunmalarımı tekrar ederim, avukatımın beyanlarına iştirak ediyorum, ben kesinlikle bylock kullanmadım, ayrıca K.Maraş 2.Ağır Ceza Mahkemesi dosyasında da hakkımda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açıldı, o dosyadan da tutukluyum, her iki dosyanın burada veya orada birleştirilmesini talep ediyorum, uzun süreden beri tutukluyum, daha fazla mağdur olmamak için bihakkın veya adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum” diye konuştu.Öte yandan firari olarak aranan şahıslardan Hasan Y.’nin de BYLOCK kullandığı ve yazışmalarının tespit edildiği kaydedildi.

DAVANIN 11 FİRARİSİ ARANIYOR

Mahkeme heyeti duruşmaya verdiği kısa aradan sonra açıkladığı ara kararda, halen firarda olan davanın sanıklarından Yakup Öztürk, Ali Çetinkaya, Saadettin Çevik, Mustafa Akar, Eyyüp Doğan, Osman Çekiç, Hasan Yıldız, Musa Tarkan Ak, Ramazan Çiftçi, Sedat Abiş, Kürşad Boyraz hakkında yakalama kararının devamına karar verdi. Mahkeme Heyeti tutuklu sanıklar Zekai I., Kaan E. Ö., Yücel Y., Turgut A., Turan C., Suat S.,, Muzaffer E., Hasi.O, Gökhan G. ve İmdat Ö., tutukluğun devamına karar verdi. Mahkeme ise 23 şubat’a ertelendi.

TAHİR ÖZÇELİK