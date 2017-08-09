09 Ağustos 2017 Çarşamba

BYEGM, yarışmaya ev sahipliği yapacak

BYEGM Basın, Kültür ve Sanat Merkezi, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin 22’ncisini düzenlediği ve her yıl hem ulusal hem uluslararası medya temsilcilerinden büyük ilgi gören Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül törenine ev sahipliği yapılacak.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:14
BYEGM, yarışmaya ev sahipliği yapacak

  Basın mensuplarının çabasını ödüllendirmenin yanında dünyanın her bir noktasındaki en sıcak gelişmeleri yakından takip eden Türk gazeteciler aracılığı ile Türkiye'nin uluslararası arenada tanınırlığının artmasına katkı sağlamayı  hedefleyen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’na bu yıl başvuran 115 eserden 23’ü ödüle layık görüldü. O haberlerde imzası bulunan muhabir ve kameramanlar, BYEGM Basın, Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak tören ile ödüllerini alacak. Türkiye'nin yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'dan yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen haberler için toplam 9 kategori bulunuyor. 15 Temmuz hain darbe girişimini tüm dünyaya, tek bir detayı bile atlamadan aktarmaya çalışan ve bunun için canlarını ortaya koyan basın mensuplarına 5 ayrı kategoride ödül verilecek.

HABER MERKEZİ
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