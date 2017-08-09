Basın mensuplarının çabasını ödüllendirmenin yanında dünyanın her bir noktasındaki en sıcak gelişmeleri yakından takip eden Türk gazeteciler aracılığı ile Türkiye'nin uluslararası arenada tanınırlığının artmasına katkı sağlamayı hedefleyen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’na bu yıl başvuran 115 eserden 23’ü ödüle layık görüldü. O haberlerde imzası bulunan muhabir ve kameramanlar, BYEGM Basın, Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak tören ile ödüllerini alacak. Türkiye'nin yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'dan yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen haberler için toplam 9 kategori bulunuyor. 15 Temmuz hain darbe girişimini tüm dünyaya, tek bir detayı bile atlamadan aktarmaya çalışan ve bunun için canlarını ortaya koyan basın mensuplarına 5 ayrı kategoride ödül verilecek.

HABER MERKEZİ