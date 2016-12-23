Mersin istikametinden Malatya istikametine gelmekte olan birçok Malatya yolcusu, buzlanmadan dolayı yolda mahsur kaldı. Önceki gün akşam saat 22.00’de Mersin’den çıkan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, yollarda meydana gelen kazalar nedeniyle yolda hareket edemedi. Onlarca aracın konvoy oluşturduğu yolda mahsur kalan Mustafa Mutlu isimli vatandaş, BUSABAH’a konuşarak yaşadıklarını anlattı. Mersin’e bir iş için gittiğini ifade eden Mutlu, önceki akşam saat 22.00 gibi Malatya’ya hareket ettiklerini söyledi.

Bahçe Tünellerine ulaşmadan önce buzlanma nedeniyle 3-4 kamyonun kaza yaptığını ifade eden Mutlu, kapanan yolu açmak için herkesin bir dinlenme tesisine yönlendirildiğini ve tesiste saat 02.00’den sabah saat 09.00’a kadar beklediklerini kaydetti.

HABER ALAMIYORUZ

Yolda tekrar bir kaza meydana geldiğini ve yine bekletildiklerini aktaran Mutlu, mağduriyetlerini şöyle dile getirdi:

“Tekrar saat 09.00 gibi bize yol verdiler ve yolumuza devam ettik. Otoban çıkışına 15 kilometre kala yine bir kaza meydana geldi. Şu anda binlerce araç konvoy halinde bekliyoruz. Burada birçok Malatyalı var. Hepimiz de mağduruz. Bizim otobüsün yanı sıra Malatya’ya gidecek olan birçok otobüs firması var. Beklediğimiz alan sanırım Gaziantep sınırları içerisinde. Burada ne var, neden araçlar bu kadar bekliyor, konvoydan dolayı göremiyoruz, bilmiyoruz. Neden bir yol açılıp da insanları tahliye etmiyorlar? İnsanlar bekleme anında hastalanabilir, kalp krizi geçirebilir. Birçok çocuk var. Bunlar da hastalanabilirler. Cenazesi olup da cenazelerine yetişmek isteyen insanlar var. Bu durum toplumun hepsini ilgilendiriyor. Burada bir yetkili hala yok. Konvoyun başlangıcıyla bitişi arasında belki 40 kilometre vardır. Ön taraftan bir türlü haber alamıyoruz. Bu tür sorunların yaşanabileceğini biliyoruz ama bu tür sorunlar çıkmadan tedbirler de alınabilirdi.”

MUTLU SARIGÜL