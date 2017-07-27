Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, hemşerilerimize kaliteli, hızlı ve doğru hizmetler vermek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu hizmetlerin bir kısmını bizzat kendi ekiplerimizle yaptığımız gibi bir kısmını da ihale usulüyle gerçekleştirmekteyiz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin tamamında 780 bin hemşerimizin sorumluluğunu, vebalini omuzlarımızda hissederek hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bu bizim inancımızın ve ahlâkımızın bir gereğidir.

Bu bağlamda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın bizzat talimatlarıyla Yol Asfalt Daire Başkanlığımızda 1 ay önce başlatılan ve devam eden titizinceleme, araştırma ve denetimlerimiz sırasında bir takım usulsüzlüklere ve suistimallere ilişkin kayda değer bilgi ve belgelere ulaşılmıştır.

Sayın Başkanımızındirektifleri ve takipleriyle başlatılan bu incelemeler sonucu tespit edilen usulsüzlüklerden ötürü; 1 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Daire Başkanı, 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 3 Kontrol Mühendisi,1 Memur, 1 Kadrolu İşçive 6 Hizmet Alım Personeliolmak üzere toplam 15 personel soruşturmanın selameti açısından tedbir amacıyla açığa alınmıştır.

Belediyemizce tayin edilen muhakkiklerce yapılan soruşturmalarailâveten, İçişleri Bakanlığımızdan da Mülkiye Müfettişleri talep edilmiş olup, konu ayrıcaadli makamlara intikal ettirilerek yasal takibin yapılması istenmiştir.

Soruşturmaların sonucu en şeffaf şekilde saygıdeğer kamuoyumuzla paylaşılacaktır.”

HABER MERKEZİ