03 Mayıs 2017 Çarşamba

Büyükşehir’den Pütürge’ye mobil mezbahane

Sokak aralarında uygunsuz hayvan kesimlerinin önüne geçerek, modern ve hijyenik ortamlarda kesim yapılmasını sağlamak amacıyla her ilçeye bir mezbahane projesi hazırlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu projesini ilçelerde bir bir hayata geçiriyor.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:32
Büyükşehir’den Pütürge’ye mobil mezbahane
  Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından daha önce Doğanşehir ve Darende ilçelerinde yapılarak hizmete sunulan betonarme mezbahanelerden sonra şimdi de Pütürge ilçesinde Mobil Mezbahane yapılıyor. Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, ilk olarak Pütürge ilçesinde yapılacak olan Mobil Kesim Ünitesinde aynı anda 8 büyükbaş veya 24 küçükbaş hayvanın kesimi aynı anda yapılabilecek. Mezbahane ihalesinde; mobil mezbahane kurulumunun yanı sıra iç ekipmanlarının da alımı ve kurulumu yer alıyor. İhalenin onaylanmasının ardından kısa sürede mezbahanenin kurularak, hizmete girmesi planlanıyor.
Mobil Kesim Ünitesinin mezbahanesi bulunmayan diğer ilçelerde de yapılmasının planlandığı kaydedildi.
İHA
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