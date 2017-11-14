Hemen her konuda çalışanlarına eğitim seminerleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi şimdi de Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte ‘Belediye Ana Hizmet Alanları’ adı altında Belediye Akademisi Eğitim ve İstişare Toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen toplantı, dün bir otelde başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra ilçe belediye personellerinin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu bir konuşma yaptı.

PERSONEL SAYISI ARTMALI

Belediye Akademisi başlığı altında eğitim ve istişare toplantılarının artık geleneksel hale getirildiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, katılımcılara tebriklerini ileterek, teşekkür etti. Geçen yıl düzenlenen programa 2 bin dolayında belediye personelinin katıldığını kaydeden Mumcu, Malatya genelinde Belediyelerde toplamda 10 bin dolayında çalışan olduğunu belirterek, her yıl eğitime katılan personel sayısının artması gerektiğini söyledi.

BELEDİYECİLİK ÇOK YÖNLÜ BİR HİZMET

Mumcu konuşmasına özetle şöyle devam etti:

“Buradaki temel hedef, bilgi, beceri ve eğitim anlamında günün koşullarına uygun olarak personeli tamamen yenilemektir.

Günümüzde dünyanın içinden geçtiği, siyasal, sosyal ve ekonomik konjonktüre baktığımızda, daha önce insanoğlunun 500 yılda bir mevcut bilgileri ancak iki katına çıkartırken, son 50 yılda bu 30-40 yıla kadar düşmüştür. Takdir edersiniz ki donanımlı olmak, bilgi sahibi olmak en büyük ayrıcalık. Bugün yaşadığımız ilde beşikten mezara kadar hemşerilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Belediyecilik çok yönlü bir hizmet. Mezarlık hizmetlerinden kültüre, yoldan köprüye, rekreasyon alanlarından imara kadar, hakikaten yorucu ve meşakkatli. Ama yaşadığımız coğrafyaya hizmet etme anlamında da güzel imkanlar. Günümüzde bilgiye ve performansa dayalı elemanlara çok büyük ihtiyaç var. Bunun için öğrenmemiz, kendimizi yenilememiz, bilgiye ulaşmamız lazım. Çalışma İştahımızı, heyecanımızı ve arzumuzu kaybetmememiz lazım. Bugün hizmet alımı ve bağlı kuruluşlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 5.700 civarında personel istihdam ediyor. Diğer ilçelerimizle birlikte sanırım bu sayı 10 bine yaklaşıyor. Yani Belediyeler olarak biz 10 bin civarında bu şehre 12 bin 300 km2’de hizmet vermeye çalışıyoruz. Böylesi bir yapının sürekli yenilenmeye, arzu ve iştaha, bilgiye mutlaka ihtiyaç var.”

Mumcu, konuşmasında ayrıca eğitim toplantısının hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye Belediyeler Birliği ve diğer katılımcılara teşekkür etti.

İLK DERS: RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu’nun açılış konuşmasının ardından 17 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek olan Eğitim ve İstişare Toplantısı’nın ilk dersi verildi. Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk İşleri Müdiresi Av. Zeliha Mercimek tarafından verilen ilk derste ‘Resmi Yazışma Kuralları’ anlatıldı.

Sunum eşliğinde gerçekleştirilen anlatımda Av. Zeliha Mercimek, ‘Dilimiz Kimliğimizdir’ başlığıyla 2017 yılının ‘Türk Dili Yılı’ ilan edildiğini belirterek, yazmanın önemine değindi. Mercimek, ‘Resmi Yazışma Kuralları’ kapsamında; yazılı ve sözlü anlatım, resmi yazıda anlatım, resmi yazılarda uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik, resmi yazışma ve standart dosya planını uygulamalı örneklerle anlattı.

5 GÜN DEVAM EDECEK

17 Kasım Cuma gününe kadar toplam 5 gün sürecek olan toplantı kapsamında; İmar Uygulamaları ve Kamulaştırma Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, 657 Sayılı DMK ve Disiplin Uygulamaları, Belediyenin Görev ve Yetkileri, Arşiv Yönetmeliği ve Standart Dosya Planı, 4857 Sayılı İş Kanunu Genel Esasları, 5018 Sayılı Kanun ve Taşınır Mal Yönetmeliği ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili dersler verilecek.

HABER MERKEZİ