Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
105949
ALTIN
191.797
DOLAR
4.5888
STERLİN
6.1128
EURO
5.3436

BÜYÜKŞEHİRDE DEĞİŞİM

Yeşilyurt Belediye Başkanı iken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilen Hacı Uğur Polat, Büyükşehir’e bağlı kurumlarda değişikliğe gidiyor. Bu kapsamda son olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir görevinden alındı.

BÜYÜKŞEHİRDE DEĞİŞİM

Yeşilyurt Belediye Başkanı iken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilen Hacı Uğur Polat, Büyükşehir’e bağlı kurumlarda değişikliğe gidiyor. Bu kapsamda son olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir görevinden alındı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:38
BÜYÜKŞEHİRDE DEĞİŞİM

AK Parti’de 2 dönem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Çakır’ın AK Parti’den milletvekili adayı olmasından sonra yerine Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat getirildi. Polat, yeni görevinde bazı değişikliklere gitti.

YEŞİLYURT’TA İSTİFA DEPREMİ

Bu anlama ilk olarak Yeşilyurt Belediyesinde başkan yardımcıları Mehmet Güner, Meltem Kavuk, Haydar Şahin ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lütfi İnan, Temizlik İşleri Müdürü Adem Bedir Ergül, Destek Hizmetleri Müdürü Tuğrul Budak, Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Yeşilyurt İnşaat Genel Müdürü Selahaddin Sami Üzmez görevlerinden istifa etti. Bahsi geçen isimlerin Başkan Polat’ın yanında göreve başlayacakları öğrenildi.

ESENLİK MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Daha sonra ise Esenlik A.Ş Genel Müdürü Hulusi Boyraz’ın yerine Selahattin Üzmez getirildi. Yeşilyurt AŞ’nin başına ise Şahin Özer’in getirildiği öğrenildi. Selahattin Üzmez, Malatya Belediyesi Fuarcılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, Yimpaş A.Ş. Mali İdari İşler Müdürlüğü, Gap Güneydoğu Tekstil Fabrikasında Fabrika Müdürü olarak çalıştı. 2015 Mart ayında Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’de Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştı.

YERİNE ERTAN MUMCU GETİRİLİYOR

Değişim MASKİ’de devam etti. Kurumun kurucu genel müdürü olarak görev yapan ve görevini de 4 yıl boyunca sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, görevinden alındı. Özdemir’in yerine ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ertan Mumcu’nun getirileceği söyleniyor. Mumcu’nun yarın göreve başlaması bekleniyor.

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat(MASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür ÖzdemirDeğişim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arapgir'de geleneksel iftar programı
Arapgir'de geleneksel iftar programı
Hanımın Çiftliği'nde iftar
Hanımın Çiftliği'nde iftar
Dolar, 4,66'nın üzerinde
Dolar, 4,66'nın üzerinde

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim