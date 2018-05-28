BÜYÜKŞEHİRDE DEĞİŞİM

AK Parti’de 2 dönem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Çakır’ın AK Parti’den milletvekili adayı olmasından sonra yerine Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat getirildi. Polat, yeni görevinde bazı değişikliklere gitti.

YEŞİLYURT’TA İSTİFA DEPREMİ

Bu anlama ilk olarak Yeşilyurt Belediyesinde başkan yardımcıları Mehmet Güner, Meltem Kavuk, Haydar Şahin ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lütfi İnan, Temizlik İşleri Müdürü Adem Bedir Ergül, Destek Hizmetleri Müdürü Tuğrul Budak, Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Yeşilyurt İnşaat Genel Müdürü Selahaddin Sami Üzmez görevlerinden istifa etti. Bahsi geçen isimlerin Başkan Polat’ın yanında göreve başlayacakları öğrenildi.

ESENLİK MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Daha sonra ise Esenlik A.Ş Genel Müdürü Hulusi Boyraz’ın yerine Selahattin Üzmez getirildi. Yeşilyurt AŞ’nin başına ise Şahin Özer’in getirildiği öğrenildi. Selahattin Üzmez, Malatya Belediyesi Fuarcılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, Yimpaş A.Ş. Mali İdari İşler Müdürlüğü, Gap Güneydoğu Tekstil Fabrikasında Fabrika Müdürü olarak çalıştı. 2015 Mart ayında Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’de Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştı.

YERİNE ERTAN MUMCU GETİRİLİYOR

Değişim MASKİ’de devam etti. Kurumun kurucu genel müdürü olarak görev yapan ve görevini de 4 yıl boyunca sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, görevinden alındı. Özdemir’in yerine ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ertan Mumcu’nun getirileceği söyleniyor. Mumcu’nun yarın göreve başlaması bekleniyor.