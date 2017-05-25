Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonu’nda seyirciyle buluşan 3 kısa oyun ilgi gördü. Gösterimlerde, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki MBŞT oyuncuları ile MABESEM Tiyatro Kursiyerleri rol aldı. Komedi ve drama içerikli oyunlar, seyirciden alkış aldı. Gösterimin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, oyunculara çiçek takdim etti.

Genel Sekreter Turan, oyuncuları kutlayarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.

İHA