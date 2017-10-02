Başvuruları başlayan yetenek sınavına 13 Ekim 2017 tarihine kadar kayıt yaptırılabilecek. Sınava kayıtlar Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Öğrenci İşlerinde alınıyor. Yetenek sınavı, 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde MBŞT Tiyatro Atölyesinde gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKLERDE ROL ALABİLECEKLER

Sınava gerecek her katılımcıdan, süresi 2 ile 5 dakika arasında değişen herhangi bir tirat sahnelemesi istenecek. Tiradın türü (drama, komedi vb.) katılımcı tarafından belirlenecek. Yetenek sınavının değerlendirilmesi aşamasında, daha önce tiyatro eğitimi almamış veya profesyonel olarak oyunculuk yapmamış katılımcılara, fırsat eşitliği ilkesi gereği öncelik sağlanması çalışılacak.

Sınavı kazanan adaylar, ücretsiz olarak 5 aylık tiyatro eğitimi almaya hak kazanacak. Adaylar, ayrıca gönüllü veya sözleşmeli olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) etkinliklerinde rol veya görev alabilecek.

HABER MERKEZİ